МИД Китая: Мы близки к победе над коронавирусом

Новости мира:Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что в ближайшее время Пекин сумеет одолеть эпидемию коронавируса нового типа.

Китаю удастся в недалеком будущем нанести поражение новому коронавирусу, заявил в субботу глава китайского МИД Ван И.

"Мы видим свет в конце тоннеля", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

Также министр заверил, что эта эпидемия не подорвет китайскую экономику. "Экономика Китая способна преодолеть эту проблему", - добавил Ван И.

Он поблагодарил ряд стран, в частности, Россию, за помощь в борьбе против коронавируса.

На 17 февраля в Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548 человек, из них 1 770 человек скончались, 10 844 вылечились.

Напомним, за последние 24 часа в Китае от последствий заражения коронавирусом COVID-19 умер 141 человек, что говорит об уменьшении количества смертей.

Между тем среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess в Японии болезнь продолжает распространяться. Как результат, в ночь на воскресенье было зафиксировано 70 новых случаев заражения коронавируса на лайнере, где, в частности, находятся и граждане Украины.

В Японии заявили, что пути заражения в стране стало невозможно отслеживать.

Как сообщалось, правительство Украины планирует эвакуировать украинцев из Китая на следующей неделе. В частности, для изоляции эвакуированных из Китая украинцев готовится 4 объекта.

В свою очередь, Кабмин просчитывает влияние коронавируса на украинскую экономику.