МИД Китая: Мы близки к победе над коронавирусом

Китаю удастся в недалеком будущем нанести поражение новому коронавирусу, заявил в субботу глава китайского МИД Ван И.
"Мы видим свет в конце тоннеля", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.
Также министр заверил, что эта эпидемия не подорвет китайскую экономику. "Экономика Китая способна преодолеть эту проблему", - добавил Ван И.
Он поблагодарил ряд стран, в частности, Россию, за помощь в борьбе против коронавируса.
На 17 февраля в Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548 человек, из них 1 770 человек скончались, 10 844 вылечились.
Напомним, за последние 24 часа в Китае от последствий заражения коронавирусом COVID-19 умер 141 человек, что говорит об уменьшении количества смертей.
Между тем среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess в Японии болезнь продолжает распространяться. Как результат, в ночь на воскресенье было зафиксировано 70 новых случаев заражения коронавируса на лайнере, где, в частности, находятся и граждане Украины.
В Японии заявили, что пути заражения в стране стало невозможно отслеживать.
Как сообщалось, правительство Украины планирует эвакуировать украинцев из Китая на следующей неделе. В частности, для изоляции эвакуированных из Китая украинцев готовится 4 объекта.
В свою очередь, Кабмин просчитывает влияние коронавируса на украинскую экономику.