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Аргентина поблагодарила Украину за эвакуацию аргентинцев из Китая

Аргентина поблагодарила Украину за эвакуацию аргентинцев из Китая
06:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:МИД Аргентины выразило благодарность Украине за эвакуацию аргентинцев из Уханя.

Министерство иностранных дел Аргентины выразило признательность Украине за лояльность украинской власти по отношению к эвакуации из Уханя (Китай) граждан Аргентины вместе с украинцами, сообщила пресс-служба МИД Аргентины.

"Министерство иностранных дел (Аргентины - ИФ) выражает благодарность правительству Украины за его щедрость и правительству Китая за сотрудничество", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, количество аргентинцев, которые займут места в украинском самолете из Уханя, в ведомстве не уточнили.

Ранее министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" сообщила, что украинцы авиарейсом из Уханя прибудут в Украину 18 февраля, их сразу поместят в больницу на 14-дневную изоляцию.

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Украина, Китай, Аргентина, Коронавирус.
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