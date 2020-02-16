На лайнере Diamond Princess коронавирусом уже заболели 355 человек

Новости мира:На закрытом на карантин круизном лайнере Diamond Princess еще у 70 человек подтверждено наличие коронавируса.

На круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в японском порту Йокогама, зафиксировали еще 70 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на главу Минздрава Японии Катсунобу Като, таким образом всего на судне заболели уже 355 человек. Напомним, судно Diamond Princess находится на карантине в Японии с 4 февраля.

Минздрав Японии принял такое решение после того, как у одного из больных на корабле выявили коронавирусную инфекцию 2019-nCoV (СOVID 19). Всего на судне 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 тыс. 700 - пассажиры.

На борту находятся и 25 граждан Украины - все члены экипажа. У двух украинцев на лайнере выявили инфекцию. Сейчас они находятся в больнице, их состояние удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что в Японии начали частичную эвакуацию пассажиров с лайнера Diamond Princess.