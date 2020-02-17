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"Ускорить процесс": Во фракции "Слуга народа" заявили свои предложения, касательно рынка земли

"Ускорить процесс": Во фракции "Слуга народа" заявили свои предложения, касательно рынка земли
12:12 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:Во фракции "Слуга народа" предлагают более ускоренный темп рассмотрения законопроекта о рынке земли.

Во фракции "Слуга народа" призывают коллег по парламенту к "интенсивному" рассмотрения законопроекта о рынке земли.

Об этом заявил на заседании согласительного совета первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в парламенте Александр Корниенко.

"У нас пленарная неделя, много на нее планов есть, но пока, как мы понимаем, мы находимся внутри рассмотрения вопроса изменений в некоторые законодательные акты об обороте земель сельськохозяйственного назначения, второе чтение. Мы хотели бы от фракции „Слуга народа" обратиться к коллегам по парламенту и нашим избирателям с тем, чтобы мы искали возможности для того, чтобы, оставаясь в пределах регламента, 100% продемонстрировали, что мы делаем это исключительно в пределах регламента, но как-то двигаться немного интенсивнее, так как Верховная Рада — это законодательный орган, и у нас очень много работы", — сказал Корниенко.

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По его словам, парламент должен рассмотреть "очень много законов экономических, очень много законов антикоррупционных, вопрос ратификации, вопросы организационные...".

"Сейчас это все отодвинуто на задний план, потому что мы находимся во время рассмотрения законопроекта. Мы обращаемся к политической ответственности всех коллег по парламенту, к политическому совести, что мы можем найти способ как мы этот закон можем рассмотреть быстрее", — добавил заместитель председателя фракции.

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Украина, ВРУ, Законопроект, ВР, Земля, Рынок, Слуга народа.
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