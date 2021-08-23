Яркие наряды и улыбки: как выглядит саммит первых леди, созванный женой Зеленского (фото, видео)

В Софии Киевской по приглашению первой леди Украины Елены Зеленской собрались супруги глав государств

В понедельник, 23 августа, на территории заповедника София Киевская параллельно с "Крымской платформой" проходит Саммит первых леди и джентльменов, созванный супругой президента Еленой Зеленской.

Яркие фото участниц опубликовало издание "НВ".

Гостями события, цель которого — объединить усилия первых леди и джентльменов "для обмена опытом и реализации совместных проектов для благосостояния людей по всему миру", стали супруга президента Европейского Совета Амели Дербаудренгьен, первая леди Израиля Михель Герцог, первая леди Латвии Андра Левите, первая леди Хорватии Саня Музыч Миланович, первая леди Литвы Диана Науседене, первая леди Коста-Рики Клаудия Доблес, председатель Национальной комиссии по делам женщин Ливана Клодин Аун, первая леди Бразилии и другие.

Кроме того, на саммите по видеосвязи выступила первая леди США (1993-2001 годы), госсекретарь США (2009-2013) Хиллари Клинтон.

Планируется, что супруги глав государств займутся вопросами равноправия в мире, доступа к медицине и образованию, а также всем тем, на что у президентов не хватает времени.

Елена Зеленская надеется, что формат станет регулярным и общими усилиями они реализуют важные для мира проекты.

Напомним, в Киеве 23 августа прошел первый в истории саммит "Крымской платформы", на который съехались первые лица иностранных государств.