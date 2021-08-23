"Квартальское" прошлое и гардеробные скандалы: что мы знаем о Елене Зеленской, под которую в Украине хотят создать целое ведомство

Первая леди Елена Зеленская вскоре может возглавить личное ведомство при Офисе президента

Елена Зеленская, которая до избрания Владимира Зеленского президентом Украины не была публичной, ко Дню Независимости провела в Киеве Саммит первых леди и джентльменов. А вскоре в Украине и вовсе может появиться отдельный Офис первой леди. "Телеграф" решил напомнить, чем известна супруга президента Украины Владимира Зеленского.

Образование

Елена Владимировна Зеленская, в девичестве Кияшко, родилась 6 февраля 1978 года в Кривом Роге Днепропетровской области. Закончила с отличием местный технический университет, получив специальность "архитектор". Но архитектором никогда не работала.

История знакомства с Зеленским

С Владимиром Зеленским Елена училась в параллельных классах местной 95-ой гимназии. Однако знакомство произошло уже в студенческие годы. Оба учились в одном университете, только Елена на строительном факультете, а Владимир – на юридическом. Уже тогда Елена приобщилась к юмористической деятельности Зеленского, помогая с номерами для КВН. Пара встречалась 8 лет, а официально заключила брак в 2003 году. У Зеленских двое детей: Кирилл (2013 года рождения) и Александра (2004 года рождения).

Чем занималась до президентства Зеленского

До того, как Зеленский одержал победу на президентских выборах в 2019 году, Елена работала сценаристом студии "Квартал-95". Трудилась над такими проектами, как "Вечерний квартал", "Рассмеши комика", "Вечерний Киев", "Женский квартал". На публике особо не светилась.

Деятельность первой леди

В роли первой леди начала принимать участие в зарубежных визитах президента. Занимается реформой питания в украинских школах, созданием аудиогидов на украинском языке в музеях различных стран. Ратует за безбарьерность в нашем социуме и гендерное равенство. В 2021 году по инициативе Зеленской, впервые организован Саммит первых леди и джентльменов. Туда съехались супруги глав Латвии, Литвы, Сербии, Ливана, Израиля, Германии, Хорватии, Коста-Рики, Бразилии и Евросовета.

В планах

Недавно стало известно, что президент планирует создать в Украине специальное ведомство – Офис первой леди, на базе существующего ОП Андрея Ермака. По словам Зеленского, так первая леди сможет реализовать все инициативы и помочь украинцам. Уверяет, что деньги из госбюджета на отдельное ведомство для его жены брать не будут.

Влияние Зеленской на супруга

Елена Зеленская, как стало из известно "Телеграфу" из окружения президентской четы, больше всего имеет влияние на гаранта. Первая леди неохотно поддерживала решение мужа подастся в президенты, а сейчас, по информации издания, одна из немногих, кто выступает против второго срока Зеленского. Впрочем, к ее мнению президент прислушивается, окончательного решения пока нет.

Факапы

Вместе с супругом Зеленскую дважды попадали под критику за образы ко Дню вышиванки. То украинцы усомнились, что одежду на первой леди можно считать настоящей вышиванкой, то их обвинили в схожести наряда с российским народным костюмом.

Тогда как в Омане первая леди нарвалась на волну хейта из-за якобы пляжных шлепанцев, в которых пришла в Национальный музей.

Елена Зеленская в Национальном музее Омана. Фото: facebook.com/nationalmuseumoman

Несмотря на публичность первой леди, одна из газет Турции перепутала Елену с Верой Брежневой, которая вместе с Зеленским снялась в фильме "Восемь лучших свиданий", и использовала в статье фото певицы, а не супруги украинского президента.

Стиль

Гардероб первой леди отличается элегантностью и соответствует деловому стилю.

Встреча Зеленских с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Фото: facebook.com/olenazelenska.official

Чаще всего Зеленская предпочитает одежду украинских дизайнеров. Среди них Артем Климчук, Екатерина Сильченко, Елена Рева, Юлия Богдан, Иван Фролов.