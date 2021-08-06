Елена Зеленская рассказала о проблемах с гардеробом: "Мне никто не мог помочь"

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая ранее впечатлила элегантным деловым костюмом, как готовится к зарубежным визитам и какую одежду подбирает для встреч.

Новое обширное интервью 43-летняя супруга президента Украины Владимира Зеленского дала изданию "ФОКУС".

Зеленская призналась, что ей пришлось самостоятельно собирать информацию несколько месяцев о том, как должна выглядит первая леди страны.

"Как только я оказалась в Офисе президента, начала искать информацию о гардеробе первой леди. Мне казалось, что здесь люди все знают и могут мне помочь. Я спрашивала о длине юбки, высоте каблуков, можно ли носить брюки. Никто мне не мог помочь", - поделилась Зеленская.

Она отметила, что выбор наряда нужно учитывать с деловым этикетом и культурой, традициями конкретной страны. Например, в мусульманских странах лучше закрывать руки, надевать длинную юбку: "В зарубежных странах не обращают внимания на длину или фасон одежды - главное, чтобы она шла человеку и была уместной. Нельзя прийти в пляжном платье на встречу с женой президента, и наоборот, строгий деловой костюм будет неуместным в визитах к детям или в больницу".

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Также Зеленская объяснила, что служба протокола не обязана следить за ее гардеробом, так как это не входит в ее обязанности.

"Служба протокола занимается организацией визитов, прописывает сценарий, проводит нас везде, где мы появляемся. У нее много работы помимо моего внешнего вида", - поделилась Елена.

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Она добавила, что накануне зарубежных визитов дипломатические учреждения стран присылают список мероприятий и рекомендации. Если это, например, посещение православной церкви, то у нее должен быть платок, а если прогулка по музеям, то ей рекомендуют надеть удобную обувь: "И когда меня критикуют за кроссовки, то должна ответить, что иначе нельзя, - на каблуках долго не погуляешь".

Кроме этого, Елена Зеленская рассказала, пойдет ли ее супруг на второй президентский срок в 2024 году.