Скачать
Понедельник, 06.01.2020
Юридическая и медицинская помощь: что необходимо освобожденным пленным
Юридическая и медицинская помощь: что необходимо освобожденным пленным
Годовщина Томоса: представители ПЦУ посетили Константинополь (Фото)
Представители ПЦУ посетили Константинополь (Фото)
Десна усилилась экс-игроком сборной Украины
Десна усилилась экс-игроком сборной Украины
Самые красивые колядки на Рождество 2020, которые подарят семейный уют
Самые красивые колядки на Рождество 2020, которые подарят семейный уют

Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана в шлепанцах (Фото)

Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана в шлепанцах (Фото)
18:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская президентская семья Зеленских проводит время в Омане, где отдыхает и посещает ряд официальных встреч.

О визите Зеленская сообщает пресс-служба Национального музея Омана на официальной странице в инстаграме.

Для визита первая леди Украины надела длинную и объемную черно-белую рубашку и белые кюлоты. Многие пользователи в сети обратили внимание на обувь Елены Зеленской – ей были пляжные шлепанцы. Образ первой леди дополнили лаконичные серьги и ожерелье на шее, а также распущенные волосы и едва заметный макияж.

На опубликованных снимках видно, как жена Владимира Зеленского рассматривает экспонаты в компании работников музея. Такой образ Елены Зеленской стал поводом для обсуждения и создания шуток в сети.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от  (@nm_oman)

Дженнифер Энистон поразила нарядом на красной дорожке

"Хорошо, что не в лыжах прямо с Буковеля, график же напряженный... Покорила Японию своими туалетами, теперь взялась за восток", – пишут пользователи в фейсбуке.

Что известно о поездке Зеленских в Оман?

Накануне в некоторых украинских СМИ появилась информация, что Владимир Зеленский поехал с семьей в Оман на отдых. Остановился он в гостинице Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Стоимость самого дорогого номера здесь за сутки доходит до 4 тысяч евро.

Впоследствии в Офисе Президента объяснили, что во время поездки гарант будет отдыхать лишь частично. Остальное время займет ряд встреч. В ОПУ добавили, что Зеленский поехал в Оман за свой счет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Оман, Стиль, Официальная встреча, Первая Леди, Елена Зеленская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Завтракайте правильно: что не стоит есть натощак (Фото)
02 Рождество 2020: поздравления в стихах и картинках
03 Первый раз в это десятилетие: в чем блистала Кейт Миддлтон на публичном мероприятии (Фото)
04 Чем отличаются оригинальные лекарства от их аналогов: это следует прочитать
05 Украинцам усложнят въезд в страны ЕС: что изменится
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Окурок&quot; забрал жизни 4 пациентов: в польском хосписе произошел пожар (Фото)
В польском хосписе произошел пожар (Фото)
Гололед и снег: на каких дорогах Украины опасно
Гололед и снег: на каких дорогах Украины опасно
На Донбассе ранили украинского военного
На Донбассе ранили украинского военного
Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана в шлепанцах (Фото)
Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана в шлепанцах (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь