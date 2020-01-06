Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана в шлепанцах (Фото)

Новости шоу бизнеса:Украинская президентская семья Зеленских проводит время в Омане, где отдыхает и посещает ряд официальных встреч.

О визите Зеленская сообщает пресс-служба Национального музея Омана на официальной странице в инстаграме.

Для визита первая леди Украины надела длинную и объемную черно-белую рубашку и белые кюлоты. Многие пользователи в сети обратили внимание на обувь Елены Зеленской – ей были пляжные шлепанцы. Образ первой леди дополнили лаконичные серьги и ожерелье на шее, а также распущенные волосы и едва заметный макияж.

На опубликованных снимках видно, как жена Владимира Зеленского рассматривает экспонаты в компании работников музея. Такой образ Елены Зеленской стал поводом для обсуждения и создания шуток в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@nm_oman) 5 Янв 2020 в 9:48 PST

"Хорошо, что не в лыжах прямо с Буковеля, график же напряженный... Покорила Японию своими туалетами, теперь взялась за восток", – пишут пользователи в фейсбуке.

Что известно о поездке Зеленских в Оман?

Накануне в некоторых украинских СМИ появилась информация, что Владимир Зеленский поехал с семьей в Оман на отдых. Остановился он в гостинице Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Стоимость самого дорогого номера здесь за сутки доходит до 4 тысяч евро.

Впоследствии в Офисе Президента объяснили, что во время поездки гарант будет отдыхать лишь частично. Остальное время займет ряд встреч. В ОПУ добавили, что Зеленский поехал в Оман за свой счет.