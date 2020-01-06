Дженнифер Энистон поразила нарядом на красной дорожке

Новости шоу бизнеса:Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон выбрала потрясающий образ для появления на красной дорожке.

В воскресенье, 5 января, прошла церемония награждения "Золотой глобус" 2020, на которой появились популярные голливудские актеры.

Для эффектного выхода Дженнифер Энистон надела невероятное черное платье от Dior с открытыми плечами, пышной юбкой и длинным шлейфом.

Стилисты актрисы дополнили ее образ колье от Tiffany & Co. Также для Джен сделали легкую укладку и макияж в естественных оттенках, подчеркнув натуральную красоту Энистон.

Наибольшей интригой церемонии вручения премий было то, выйдет ли актриса на красную дорожку вместе со своим бывшим мужем Брэдом Питтом. Питт перед церемонией дал короткое интервью для Entertainment Tonight, где назвал Энистон своей подругой и сказал, что подойдет поздороваться к ней.