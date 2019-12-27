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"Похоронили" общее прошлое: Дженнифер Энистон и Брэд Питт восстанавливают отношения

"Похоронили" общее прошлое: Дженнифер Энистон и Брэд Питт восстанавливают отношения
19:09 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:В последнее время Брэд Питт и Дженнифер Энистон все чаще проводят время вместе.

Как оказалось, экс-супруги делают все, чтобы скорее забыть старые обиды и восстановить былую связь.

В течение последних нескольких недель папарацци пристально следят за Дженнифер Энистон и Брэдом Питтом. Дело в том, что бывшие влюбленные стали все чаще встречаться на разных тусовках и мероприятиях.

Несмотря на давний и тяжелый развод, со временем актерам удалось наладить приятельские отношения. По слухам, теперь знаменитости хотят наверстать упущенное время и еще сильнее сблизиться.

Пока непонятно, идет ли речь о возможном воссоединении звездной пары или же просто об их желании стать лучшими друзьями. Но одно ясно точно: Дженнифер даже готова забыть об изменах Брэда с Анджелиной Джоли.

"Они согласились ''похоронить'' свое общее прошлое и не пытаться анализировать, что именно пошло не так", — поведал инсайдер корреспонденту американского журнала Us Weekly.

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Кроме того, аноним рассказал, что Питту пришлось долго извиняться перед Энистон, чтобы загладить свою вину и вновь завоевать ее доверие. «Он лишь недавно до конца осознал, насколько сильно обидел Джен в то время. Он был так поглощен Энджи, что просто не видел, как на самом деле выглядит эта ситуация с разводом», — заключил источник, приближенный к звездам.

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Отношения, Брэд Питт, Дженнифер Энистон, Актриса, Актер.
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