"Похоронили" общее прошлое: Дженнифер Энистон и Брэд Питт восстанавливают отношения

Новости шоу бизнеса:В последнее время Брэд Питт и Дженнифер Энистон все чаще проводят время вместе.

Как оказалось, экс-супруги делают все, чтобы скорее забыть старые обиды и восстановить былую связь.

В течение последних нескольких недель папарацци пристально следят за Дженнифер Энистон и Брэдом Питтом. Дело в том, что бывшие влюбленные стали все чаще встречаться на разных тусовках и мероприятиях.

Несмотря на давний и тяжелый развод, со временем актерам удалось наладить приятельские отношения. По слухам, теперь знаменитости хотят наверстать упущенное время и еще сильнее сблизиться.

Пока непонятно, идет ли речь о возможном воссоединении звездной пары или же просто об их желании стать лучшими друзьями. Но одно ясно точно: Дженнифер даже готова забыть об изменах Брэда с Анджелиной Джоли.

"Они согласились ''похоронить'' свое общее прошлое и не пытаться анализировать, что именно пошло не так", — поведал инсайдер корреспонденту американского журнала Us Weekly.

Кроме того, аноним рассказал, что Питту пришлось долго извиняться перед Энистон, чтобы загладить свою вину и вновь завоевать ее доверие. «Он лишь недавно до конца осознал, насколько сильно обидел Джен в то время. Он был так поглощен Энджи, что просто не видел, как на самом деле выглядит эта ситуация с разводом», — заключил источник, приближенный к звездам.