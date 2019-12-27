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Редкие кадры: Актриса Дженнифер Энистон показала архивное фото с папой

Редкие кадры: Актриса Дженнифер Энистон показала архивное фото с папой
09:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Дженнифер Энистон регулярно делится с поклонниками архивными фото.

Голливудская актриса Дженнифер Энистон тронула поклонников двумя кадрами, которые сделала со своим отцом – 86-летним Джоном Энистон.

50-летняя Дженнифер Энистон опубликовала на странице в инстаграме архивное фото из своего детства и последнее, которое сделала с отцом во время празднования Рождества.

"Рождество с одним из моих создателей. Раньше и сейчас. Люблю тебя, папа", – трогательно подписала снимки актриса. 

 
 
 
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Christmas with one of my creators. Then and now #TBT Love you, papa

Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

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На первом архивном фото маленькая Дженнифер обнимает своего отца Джона и смотрит прямо на камеру. На втором – современная и знаменитая Энистон так же нежно позирует с родственником.

Добавим, ранее звезда продемонстрировала детский снимок и сравнила его с одним из последних.

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Знаменитости, Архив, Дженнифер Энистон, Актриса, Голливудская актриса, Архивное фото.
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