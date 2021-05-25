Жена Зеленского приготовила обновленный школьный обед в эфире программы "Сніданок"

Уже с 1 сентября 2021 года в украинских школах внедрят новое меню для учеников. Оно будет состоять из 160 полезных и сбалансированных блюд.

25 мая в эфире программы "Сніданок" "основатели" идеи обновления школьного меню - первая леди Украины Елена Зеленская и известный украинский повар Евгений Клопотенко показали результат реформы школьного питания. Они вместе приготовили несколько блюд, которые войдут в школьное меню.

На своей странице в Инстаграме Елена Зеленская опубликовала несколько снимков, которые были сделаны во время эфира.

"Я впервые участвовала в съемках утреннего шоу и готовила блюда из обновленного школьного меню. Это было быстро и вкусно. Вкусно должно быть и школьникам с 1 сентября" - подписала фото супруга президента.

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Для съемок первая леди надела белое платье-рубашку с прозрачным цветочным орнаментом и яркий красный фартук. Стоит отметить, что волосы Елена Зеленская собрала вверх, чтобы те не мешали ей во время готовки.

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Ранее, "Телеграф" писал, что первая леди Украины рассказала, что семья Зеленских ест на завтрак, и кто его готовит.