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Жена Зеленского призналась, что ест ее семья

Жена Зеленского призналась, что ест ее семья
Обновлено 07:44 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Первая леди Украины Елена Зеленская стала гостьей нового выпуска программы VIP с Натальей Мосейчук, в котором немного рассказала о жизни своей семьи после того, как ее супруг, Владимир Зеленский стал президентом. 

Наталья поинтересовалась, успевает ли за новой работой Елена готовить для своих родных, ведь теперь у нее много новых обязанностей. В частости Зеленская занимается детским школьным питанием. 

Первая леди призналась, что и раньше не очень часто готовила, а сейчас еще меньше, но все же готовит. А вообще, они нанимают повара, который готовит. Раньше для детей, а у Зеленских их двое - дочь Саша и сын Кирилл, готовили отдельно, а сейчас все едят одинаково. 

Особых заказов повару Зеленские не делают: что он приготовит, то и едят. А если ее дети хотят "пундыков", то первая леди покупает им их отдельно.

"Что дали, то и съели. Но там не лобстеры" - говорит Елена, уточняя, что сегодня (на момент интервью) у них на завтрак была яичница и салат. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Елена Зеленская рассказала о том, как за время своего президентства изменился ее муж, Владимир Зеленский.  

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Интервью, Первая леди Украины, Елена Зеленская, Наталья Мосейчук.
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