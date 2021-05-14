Жена Зеленского призналась, что ест ее семья

Первая леди Украины Елена Зеленская стала гостьей нового выпуска программы VIP с Натальей Мосейчук, в котором немного рассказала о жизни своей семьи после того, как ее супруг, Владимир Зеленский стал президентом.

Наталья поинтересовалась, успевает ли за новой работой Елена готовить для своих родных, ведь теперь у нее много новых обязанностей. В частости Зеленская занимается детским школьным питанием.

Первая леди призналась, что и раньше не очень часто готовила, а сейчас еще меньше, но все же готовит. А вообще, они нанимают повара, который готовит. Раньше для детей, а у Зеленских их двое - дочь Саша и сын Кирилл, готовили отдельно, а сейчас все едят одинаково.

Особых заказов повару Зеленские не делают: что он приготовит, то и едят. А если ее дети хотят "пундыков", то первая леди покупает им их отдельно.

"Что дали, то и съели. Но там не лобстеры" - говорит Елена, уточняя, что сегодня (на момент интервью) у них на завтрак была яичница и салат.

Ранее, "Телеграф" писал, что Елена Зеленская рассказала о том, как за время своего президентства изменился ее муж, Владимир Зеленский.