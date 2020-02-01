"Молочный проект": Первая леди предложила ввести изменения в питании в школах страны

Новости Украины:Первая леди страны собирается ввести в украинских школах новы проект здорового питания.

Первая леди страны Елена Зеленская хочет ввести в украинских школах проект здорового питания через обеспечение учащихся молоком и молочными продуктами.

Об этом сообщают в Ассоциации производителей молока Украины уже поддержали инициативу Зеленской.

"АМВ приветствует такую инициативу и готова поддерживать ее внедрение на общенациональном уровне. Мы имеем немалый опыт в популяризации употребления молока и можем им делиться", - отреагировали в ассоциации.

В частности, в заявлении говорится о том, что подобная программа окажет оздоровительный эффект на школьников, поскольку вместе со стаканом молока они будут получать суточную норму кальция и витамина D.

Вместе с этим, как отмечают в организации, это поможет молочной сфере, получить шанс на развитие из-за повышенного спроса на молочную продукцию.

"Поэтому искренне болеем за полноценную реализацию данной программы, ведь она будет иметь двойной оздоровительный эффект. Так, ежедневно украинские школьники будут получать вместе со стаканом молока суточную норму кальция и витамин D. Получит шанс на развитие и молочная отрасль, поскольку повышенный спрос на молоко будет стимулировать производителей наращивать поголовье и производство сырьевого молока", - добавили в АМВ.

Также там рассказали, что сейчас аналогичные программы по ежедневному обеспечению молоком детей в образовательных учреждениях действуют в более чем 80 странах мира и имеют соответствующие названия: "Школьное молоко", "Молоко детям", "Молоко в школу".

Известно, что эта идея возникла у Елены Зеленской во время декабрьского визита первой леди в черкасские образовательные учреждения. Тогда Черкасская область вызвалась стать пилотным регионом для внедрения подобного проекта и уже начала его разработку.