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Ядовитый ассортимент: В Киеве иностранца задержали за попытку сбыть 8 кг ртути

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Ядовитый ассортимент: В Киеве иностранца задержали за попытку сбыть 8 кг ртути
17:14 Сегодня Телеграф УНН Фото: cyberpolice.gov.ua

Новости Украины:В Киеве задержали иностранца за попытку сбыть 8 кг ртути через DarkNet.

Киберполиция разоблачила мужчину в сбыте более 8 килограммов ртути. Об этом сообщает Департамент киберполиции Украины. 

"Работники Департамента киберполиции совместно со следователями столичной полиции, под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6, разоблачили 50-летнего жителя Николаевской области в сбыте ртути. Предложение продажи ядовитого вещества в больших количествах были размещены в DarkNet. Он был задержан 31 января в Киеве во время попытки передачи товара заказчику", - указали в киберполиции.

По полученной информации, злоумышленник хранил более 8 килограммов ртути. Работники киберполиции установили, что стоимость килограмма этого вещества на черном рынке оценивается в 2000 долларов США. В то же время, в случае добавления химических реагентов, можно увеличить плотность ртути. Поэтому ее стоимость может оцениваться в сотни тысяч долларов США. Более того, вещество может использоваться для изготовления наркотиков, а также боевых ракет.

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Следователи квалифицировали дело по ч. 4 ст. 321 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) УК Украины. Сейчас ядовитое вещество изъято и направлено на экспертизу. 

Иностранца задержали в Киеве в порядке ст.208 УПК Украины при попытке продажи более 8 кг ядовитого вещества "ртуть". В его доме в Николаевской области полиция проводила обыски. Задержанному грозит до десяти лет заключения.

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Киев, Украина, Прокуратура, Ртуть, Нацполиция, Киберполиция.
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