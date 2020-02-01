Запрещенные зелья: В Одесской области задержан мужчина, выращивавший у себя дома каннабис

Новости Украины:В Одесской области задержали мужчину, который выращивал у себя дома каннабис.

В доме у 35-летнего мужчины во время санкционированного обыска правоохранители изъяли высушенные кусты конопли, готовый каннабис и устройство для его употребления.

Все наркосодержащие зелья, которое мужчина тщательно скрывал от посторонних глаз на чердаке и также в одной комнате, полицейские доставили для экспертизы, информацию касательно этого факта внесли в Единый реестр досудебных расследований, частью первой статьи 309, за незаконное изготовление и производство, употребление и хранение, транспортировка или пересылка наркотических веществ, психотропных изделий либо их аналогов без цели продажи.

Расследование по делу продолжается.

Как сообщалось ранее, в Полтавской области правоохранителями был выявлен факт незаконного вылова рыбы, нарушитель задержан.