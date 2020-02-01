Скачать
Суббота, 01.02.2020
Дела Майдана: Венедиктова обратилась к семьям Героев Небесной сотни
Дела Майдана: Венедиктова обратилась к семьям Героев Небесной сотни
Какой плюс для Украины? Кулеба отреагировал на Brexit
Какой плюс для Украины? Кулеба отреагировал на Brexit
Матч звезд-2020: онлайн-трансляция (Видео)
Матч звезд-2020: онлайн-трансляция (Видео)
"Я ухожу из Facebook": почему Стивен Кинг удалился из соцсети
"Я ухожу из Facebook": почему Стивен Кинг удалился из соцсети

Запрещенные зелья: В Одесской области задержан мужчина, выращивавший у себя дома каннабис

Смотрите фото (3)
Запрещенные зелья: В Одесской области задержан мужчина, выращивавший у себя дома каннабис
16:48 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Одесской области задержали мужчину, который выращивал у себя дома каннабис.

В доме у 35-летнего мужчины во время санкционированного обыска правоохранители изъяли высушенные кусты конопли, готовый каннабис и устройство для его употребления.

Все наркосодержащие зелья, которое мужчина тщательно скрывал от посторонних глаз на чердаке и также в одной комнате, полицейские доставили для экспертизы, информацию касательно этого факта внесли в Единый реестр досудебных расследований, частью первой статьи 309, за незаконное изготовление и производство, употребление и хранение, транспортировка или пересылка наркотических веществ, психотропных изделий либо их аналогов без цели продажи. 

Расследование по делу продолжается.

Оружие и взрывчатка: В Полтавской области правоохранители задержали мужчину

Как сообщалось ранее, в Полтавской области правоохранителями был выявлен факт незаконного вылова рыбы, нарушитель задержан.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Украина, Одесса, Наркотики, Каннабис, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 60 тысяч невъездных: Почему украинцев все чаще не пускают в Польшу
02 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 2 февраля
03 "Неприятный запах": В Майами еврейских пассажиров сняли с рейса
04 Магнитные бури: чего ждать украинцам в феврале
05 Дела Майдана: Венедиктова обратилась к семьям Героев Небесной сотни
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дождливо и очень сыро: какой будет погода в Украине в первый день февраля
Погода в Украине в первый день февраля
Подозрение на коронавирус: в Ровно обследовали девушку, вернувшуюся из Китая
В Ровно обследовали девушку, вернувшуюся из Китая
В Раде назвали дату открытия третьей сессии
В Раде назвали дату открытия третьей сессии
Дочь Билла Гейтса выходит замуж: кто окольцевал наследницу многомиллиардного состояния
Дочь Билла Гейтса выходит замуж: кто окольцевал наследницу многомиллиардного состояния
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь