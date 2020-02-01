Оружие и взрывчатка: В Полтавской области правоохранители задержали мужчину

Новости Украины:В Полтавской области полиция задержала мужчину за незаконное хранение оружия и взрывчатки у себя дома.

Работниками Кобеляцкого отдела полиции проведено санкционированный обыск в домовладении одного из населенных пунктов Кобеляцкого района.

Во время обыска обнаружено и изъято корпус гранаты Ф1, металлический предмет внешне похожий на противотанковую мину из взрывателя и сигнальный пистолет (ракетница).

В обыске были задействованы взрывотехники Полтавской области, работники кинологического центра и оперуполномоченные работники Кобеляцкого отдела полиции.

Изъятые предметы направлены на экспертное исследование.

По заявленному делу была открыта уголовная часть 1 из статьи 263 Уголовного кодекса Украины, о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывоопасными веществами. Предмет статьи предусматривает сроком от 3 до 7 лет, лишение свободы.

До сих пор ведутся следственные действия.