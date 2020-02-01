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Суббота, 01.02.2020
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Незаконный пункт: В Запорожье участковые выявили точку приема металлолома (Фото)

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Незаконный пункт: В Запорожье участковые выявили точку приема металлолома (Фото)
15:28 Сегодня Телеграф Нацполиция Фото: zp.npu.gov.ua

Новости Украины:В Запорожье офицеры выявили пункт незаконного приема металлолома.

На территории частного дома в Коммунарском районе Запорожья, мужчина организовал пункт приема металлолома. Открыто уголовное производство.

Участковые офицеры полиции Коммунарского отделения полиции ГУНП в Запорожской области получили информацию о незаконном функционирования пункта приема металлолома на территории района.

Правоохранители установили, что местный житель на территории домовладения осуществляет предпринимательскую деятельность без соответствующих разрешительных документов. 

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30 июля работники сектора превенции совместно со следователем провели санкционированный обыск по месту жительства мужа 1966 года.

Полицейские обнаружили и изъяли веса, тетрадь и блокнот с записями, секции металлических батарей, холодильники, металлические прутья, бухты кабеля, 2 крышки канализационного люка и другой металлолом. 

Продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.1 ст.213 (нарушение порядка осуществления операций с металлоломом) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

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Украина, Запорожье, Металолом, Нацполиция, ГУНП.
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