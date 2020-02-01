Незаконный пункт: В Запорожье участковые выявили точку приема металлолома (Фото)

Новости Украины:В Запорожье офицеры выявили пункт незаконного приема металлолома.

На территории частного дома в Коммунарском районе Запорожья, мужчина организовал пункт приема металлолома. Открыто уголовное производство.

Участковые офицеры полиции Коммунарского отделения полиции ГУНП в Запорожской области получили информацию о незаконном функционирования пункта приема металлолома на территории района.

Правоохранители установили, что местный житель на территории домовладения осуществляет предпринимательскую деятельность без соответствующих разрешительных документов.

30 июля работники сектора превенции совместно со следователем провели санкционированный обыск по месту жительства мужа 1966 года.

Полицейские обнаружили и изъяли веса, тетрадь и блокнот с записями, секции металлических батарей, холодильники, металлические прутья, бухты кабеля, 2 крышки канализационного люка и другой металлолом.

Продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.1 ст.213 (нарушение порядка осуществления операций с металлоломом) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.