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Заморила голодом: В Луганской области обвиняют женщину в смерти 7-месячного младенца

Заморила голодом: В Луганской области обвиняют женщину в смерти 7-месячного младенца
14:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:в Луганской области 7-месячный младенец умер от голода, подозревают мать.

На Луганщине 7-месячный младенец умер от голода. В том, что произошло, подозревают мать ребенка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Луганской области.

"По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть младенца наступила в результате кахексии, обусловленной недостаточностью питания", - говорится в сообщении.

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Невыполнение своих обязанностей по уходу за ребенком 40-летняя женщина отрицает. По ее словам, девочка родилась здоровой, ей сделаны все необходимые прививки, хроническими заболеваниями не страдала.

По материалам следствия, в день смерти мать оставила младенца вместе со старшими детьми и ушла по делам. Когда вернулась, нашла ребенка без признаков жизни и вызвала скорую.

Дав оценку собранным доказательствам, которые указывают на вину матери, 31 января 2020 года ей сообщено о подозрении по ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия).

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Как отмечается, на иждивении женщины находились еще пятеро малолетних детей. Сейчас они находятся на лечении в медицинских учреждениях. В суд направлен иск о лишении матери родительских прав.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Выясняются все важные в уголовном производстве обстоятельства.

Женщине грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

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Украина, Прокуратура, Луганск, Голод, Младенец.
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