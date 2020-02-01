Заморила голодом: В Луганской области обвиняют женщину в смерти 7-месячного младенца

Новости Украины:в Луганской области 7-месячный младенец умер от голода, подозревают мать.

На Луганщине 7-месячный младенец умер от голода. В том, что произошло, подозревают мать ребенка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Луганской области.

"По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть младенца наступила в результате кахексии, обусловленной недостаточностью питания", - говорится в сообщении.

Невыполнение своих обязанностей по уходу за ребенком 40-летняя женщина отрицает. По ее словам, девочка родилась здоровой, ей сделаны все необходимые прививки, хроническими заболеваниями не страдала.

По материалам следствия, в день смерти мать оставила младенца вместе со старшими детьми и ушла по делам. Когда вернулась, нашла ребенка без признаков жизни и вызвала скорую.

Дав оценку собранным доказательствам, которые указывают на вину матери, 31 января 2020 года ей сообщено о подозрении по ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия).

Как отмечается, на иждивении женщины находились еще пятеро малолетних детей. Сейчас они находятся на лечении в медицинских учреждениях. В суд направлен иск о лишении матери родительских прав.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Выясняются все важные в уголовном производстве обстоятельства.

Женщине грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.