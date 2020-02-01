Финансовые мошенники: В Киеве будут судить экс-работников финкомпании за присвоение 50 млн

Новости Украины:В Киеве будут судить экс-работников кредитного комитета финкомпании за присвоение более 50 млн гривен.

В столице будут судить экс-руководителей кредитного комитета финансовой компании по обвинению в завладении более 50 млн гривен. Об этом сообщили в прокуратуре города Киева.

"Прокуратурой города Киева завершено досудебное расследование в отношении бывших руководителей кредитного комитета финансового учреждения, которые действуя в составе организованной преступной группы завладели денежными средствами в сумме более 50 млн гривен", - говорится в сообщении.

По версии прокуратуры, "в течение 2017 года бывший председатель кредитного комитета вместе с заместителем, должность которого в то время занимал его сын, и еще одним лицом подыскали 11 подставных лиц, на имя которых под залог несуществующих элитных транспортных средств предоставили денежные средства кредитного комитета в виде займов". Указанные кредитные средства, как указано, фигуранты присвоили, а фиктивным заемщикам выплатили разовое денежное вознаграждение в сумме от 200 до 500 долларов США.

Всего участниками преступной группы присвоено денежные средства кредитного учреждения на общую сумму более 50 млн гривен.

"В ходе досудебного расследования проведен ряд обысков по месту жительства фигурантов, по результатам которых изъяты документы, подтверждающие преступную деятельность. Судом наложен арест на имущество подозреваемых на сумму более 10 млн гривен", - добавили в ведомстве.

Обвинительный акт в отношении организатора и участника преступной группы по обвинению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 190, ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. ч. 2, 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины направлен в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Еще один из участников группы сейчас находится в международном розыске, принимаются меры по установлению его местонахождения.