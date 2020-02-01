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Никаких фильмов в автобусе: В Киеве Раду призывают запретить трансляцию информации в транспорте

Никаких фильмов в автобусе: В Киеве Раду призывают запретить трансляцию информации в транспорте
14:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости Украины:В Киеве Верховную Раду призывают запретить в транспорте трансляцию музыки и фильмов.

Ряд общественных организаций призывают Верховную Раду принять изменения в законодательство, которые запретят трансляцию в салонах пассажирского транспорта звуковой информации, не касающейся непосредственно путешествия или безопасности пассажиров.

Об этом сообщают представители движения "Пространство свободы" в Facebook.

"Конфликты пассажиров с персоналом транспорта из-за трансляции музыки или фильмов, к сожалению, стали в Украине обыденностью. Порой они перерастают в скандалы национального уровня. На днях всю страну возмутили действия водителя автобуса, отказавшегося выключить пиратскую трансляцию российского фильма по требованию девушек, которые защищают нашу независимость на Донбассе и ехали с похорон погибшего воина", - говорится в сообщении.

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Активисты требуют от парламентариев принять изменения в законодательство, которые запретят трансляцию в салонах пассажирского транспорта любой звуковой информации, не касающейся непосредственно путешествия или безопасности пассажиров. Трансляция звука фильмов, музыки и т. п. должна быть разрешена только через наушники.

Также они обратились к правительству и Министерству инфраструктуры, требуя безотлагательно принять изменения аналогичного содержания правил пассажирских перевозок, независимо от скорости выполнения п.1. 

"Мы готовы предоставить соответствующим органам власти уже наработанные тексты таких изменений", – отмечают активисты. 

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Под обращением, в частности, подписались такие общественные организации: Движение "Пространство свободы", Общественное движение “Відсіч” ("Отпор"), Общественный сектор Евромайдана, Инициатива "Дрожжи", ОО "Экспертный корпус", Портал языковой политики, Информационный центр "Майдан Мониторинг", ОО "Независимые", центр продвижения перемен "Взаимодействие", ОО "Украинский мир", Волонтерский проект "Бесплатные курсы украинского языка", Крымский центр делового и культурного сотрудничества Украинский дом", Украинская народная рада Донетчины и Луганщины, Ассоциация политических наук, Центр украинской политики "Эксампей", Волонтерские объединение участников Майдана и боевых действий, Школа ответственной политики, Инициатива "Бойкот росссийской попсы", Инициатива "Бойкот российского кино", ОО "Безопасность и взаимодействие в Украине", Союз украинской молодежи в Украине.

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Верховная Рада, Украина, Транспорт.
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