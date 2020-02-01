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Повышение пенсии: В Украине в три стадии увеличат выплаты для пенсионеров

Повышение пенсии: В Украине в три стадии увеличат выплаты для пенсионеров
12:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Украине за 2020 год выплаты для пенсионеров повысят трижды.

В Украине в 2020 году максимальный размер пенсии составит почти 17,7 тысячи гривень.

Об этом сообщает Министерство социальной политики в Facebook.

Как отмечается в опубликованной инфографике, с 1 января 2020 года максимальный размер пенсии составит 16 380 грн, с 1 июля 2020 года - 17 120 грн, а с 1 декабря 2020 года - 17 690 грн.

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Как сообщалось, в течение этого года также вырастут минимальные размеры пенсий в случае потери кормильца, которые назначаются членам семей военнослужащих. 

Так, с 1 января 2020 года размер выплаты составит 3 276 грн, с 1 июля 2020 - 3 424 грн, а с 1 декабря 2020 - 3 538 грн.

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Украина, Пенсионеры, Реформа, Выплаты.
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