Повышение пенсии: В Украине в три стадии увеличат выплаты для пенсионеров

Новости Украины:В Украине за 2020 год выплаты для пенсионеров повысят трижды.

В Украине в 2020 году максимальный размер пенсии составит почти 17,7 тысячи гривень.

Об этом сообщает Министерство социальной политики в Facebook.

Как отмечается в опубликованной инфографике, с 1 января 2020 года максимальный размер пенсии составит 16 380 грн, с 1 июля 2020 года - 17 120 грн, а с 1 декабря 2020 года - 17 690 грн.

Как сообщалось, в течение этого года также вырастут минимальные размеры пенсий в случае потери кормильца, которые назначаются членам семей военнослужащих.

Так, с 1 января 2020 года размер выплаты составит 3 276 грн, с 1 июля 2020 - 3 424 грн, а с 1 декабря 2020 - 3 538 грн.