Украину заметает: В Карпатах насыпало более полметра снега

Новости Украины:В украинских Карпатах намело полметра снега.

В украинских Карпатах сегодня утром местами уже намело до 60 сантиметров снега. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные отдела гидропрогнозов Украинского гидрометцентра.

"По данным снеголавинные станций по состоянию на 8:00 1 февраля 2020 года, на Сл Пожежевская температура воздуха: -0,1°С, ветер: северный, 7-9 м/с, облачно. Высота снежного покрова составляет 5-60 см, снег вьюжный, умеренно закреплен", - указали в отделе УГМЦ.

В то же время на Сл Плай температура воздуха -0,2°С, ветер - западный 8-10 м/с, облачно. Высота снежного покрова составляет 32-43 см, снег свежий, пылевидный, хорошо закреплен.

На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха 0,0°С, мокрый снег. Высота снежного покрова составляет 51 см.

Напомним, начало февраля принесет в Украину до +15°.