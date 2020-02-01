Лавинная опасность: ГСЧС предупредила о ситуации в Карпатах

Новости Украины:Синоптики предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах на выходные.

В горах Закарпатья и Ивано-Франковщины 1-2 февраля будет сохраняться значительный уровень снеголавинной опасности.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"По прогнозам Укргидрометцентра, в связи со снегопадами и метелями, 31 января и 1-2 февраля на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению Укравтодора, в пятницу, 31 января, в ряде областей Украины дороги государственного значения мокрые, местами заснежены, но проезд обеспечен, в работе задействовано 366 единиц техники.