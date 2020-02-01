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Ограничение доступа: В Украине 10 телеканалов могут закодировать свой спутниковый сигнал

Ограничение доступа: В Украине 10 телеканалов могут закодировать свой спутниковый сигнал
13:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Украине не менее 10 телеканалов могут в ближайшее время закодировать свой спутниковый сигнал.

Десять украинских телеканалов, которые не входят в медиа-группы, в ближайшее время могут закодировать свой спутниковый сигнал. Среди них такие телеканалы: MusicBox, Xsport, "Трофей", "Терра", "Наука", "Фауна", "Кус-кус", "36.6", "Дача" и "Эпоха".

Об этом "Телекритике" сообщили представители этих телеканалов.

Так, генеральный продюсер MusicBox Сергей Кобель в комментарии изданию подтвердил дату кодирования канала - 1 марта.

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В пресс-службе телеканала Xsport сообщили, что решение о кодировании уже принято, когда именно это произойдет, вещатель сообщит позже. 

Директор PayTV-направления Film.UA Нариман Гусейнов сообщил, что группа ведет "определенную работу" в вопросе кодирования "Кус-Куса", "36.6", "Дачи" и "Эпохи".

Телеканалы группы "Континент ТБ" ("Трофей", "Терра", "Наука" и "Фауна"), по словам генерального продюсера группы Андрея Медведя, будут закодированы в ближайшее время.

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Как сообщалось, поздно ночью 28 января четыре ведущих телегруппы - StarLightMedia, 1+1 media, "Медиа Группа Украина" и InterMediaGroup закодировали спутниковый сигнал своих 22 развлекательных телеканалов. 

В открытом доступе на спутнике остались еще 72 украинских телеканала - государственные общественные вещатели, информационные и региональные телеканалы, а также ряд других каналов, которые не входят в медиа-группы. Среди них немало развлекательных телеканалов, которые, как и телегруппы, развивают платную дистрибуцию провайдерами PayTV или продают рекламное время.

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Украина, Спутник, Телевидение.
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