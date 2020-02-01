Лесничий вымогатель: В Черновицкой области руководителя лесхоза задержали при получении взятки

Новости Украины:В Черновицкой области правоохранители задержали руководителя лесхоза, при получении взятки.

В Черновицкой области во время получения 35 тысяч гривен взятки задержан руководитель специализированного лесхоза.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, правоохранители задержали главного лесничего специализированного лесхоза в Черновицкой области за вымогательство и получение взятки (часть 3 статья 368 Уголовного кодекса Украины).

Согласно предварительной информации, главный лесничий госпредприятия требовал и получил неправомерную выгоду от физического лица за реализацию лесодревесины в обход аукциона и отгрузки древесины ольхи вне очереди.

Лесничий задержан во время получения 35 тысяч гривен взятки на основании статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Продолжаются первоочередные следственные действия, готовится сообщение о подозрении, об избрании задержанному меры пресечения и отстранении его от должности.

В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.