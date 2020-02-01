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Суббота, 01.02.2020
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Почти сотня населенных пунктов в Украине остались без электричества
10:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Из-за непогоды обесточены 93 населенных пункта в двух областях Украины.

В результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) по состоянию на утро субботы обесточены 93 населенных пункта в двух областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 1 февраля в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 93 населенных пункта в 2 областях, а именно: Сумская - 78 и Черниговская – 15", – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.

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К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Украина, Непогода, ГСЧС.
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