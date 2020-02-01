Рыбный промысел: В Полтавской области полиция задержала мужчину, занимавшегося незаконным выловом

Новости Украины:В Полтавской области правоохранителями был выявлен факт незаконного вылова рыбы, нарушитель задержан.

Водными полицейскими совместно с инспекторами рыбоохранного патруля Полтавской рыбоохраны 1 февраля на Сульском заливе общегосударственного заказника "Сулинский" Кременчугского водохранилища в районе с.Липове Глобинского района был выявлен факт незаконного рыбного добывающего промысла 54-летним жителем района, с использованием резиновой лодки и запрещенного орудия лова - Лескова сетей в количестве 12 штук по 50 метров осуществил вылов рыбы различных видов.

Общий вес незаконного улова составил около 152 кг на общую сумму более 10 000 гривен.

По факту решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 249 Уголовного кодекса Украины (незаконный рыбный промысел).

Как сообщалось ранее, в Полтавской области полиция задержала мужчину за незаконное хранение оружия и взрывчатки у себя дома.