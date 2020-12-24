Елена Зеленская призналась, как ее муж изменился за время президентства

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская рассказала о том, как за год президентства ее муж вырос как профессионал.

Об этом она сообщила во время интервью НВ.

В ответ на вопрос, "насколько президентство изменило ее мужа за 2020 год", - она ответила, что в целом изменился он не очень. "Все его заводские человеческие настройки остались теми же", - отметилаона.

По ее словам Зеленский вырос как профессионал. "Он очень быстро учится и вникает во все, над чем работает. Конечно, он стал более взвешен в решениях и в словах, потому что от этого зависит огромное количество людей. Может быть, в этой сфере он немного изменился", - подчеркнула она.

Стоит нотметить, что несмотря на рост профессионализма Зеленского его рейтинг упал практически в три раза по сравнению с 73,22% голосов, которые украинцы отдали ему на президентских выборах 2019 года.