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Владимир и Елена Зеленские второй год попадают в скандал из-за вышиванок

Владимир и Елена Зеленские второй год попадают в скандал из-за вышиванок
14:36 Сегодня Телеграф Фото: twitter

20 мая в 2021 году отмечается День вышиванки - национальной одежды украинцев. 

Многие звезды украинского шоу-бизнеса и украинские политики уже покрасовались на своих страницах в соцсетях в вышитых нарядах и поздравили украинцев с праздником. И было бы странно, если бы президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская упустили этот день из виду. 

Когда День вышиванки в 2021 году: что нужно знать о празднике национальной украинской одежды

На своей странице в Фейсбук супруга президента опубликовала милый снимок с мужем, на котором они предстали в вышиванках. А в подписи к посту Елена рассказала историю о своей бабушке Шуре, которую она часто вспоминает именно в этот день. А все потому, что она вышивала. К сожалению, не все ее работы сохранились, включая и вышитые сорочки, однако картинами своей бабушки первая леди похвасталась. 

Также Зеленская отметила, что на Днепропетровщине, где она и ее муж родились, и где когда-то родилась ее баба Шура, традиционные черно-красные вышивки, а крой женской рубашки - особенный, с квадратным вырезом - каре. И уточнила, что если у нее была бы вышиванка, которую ей вышила ее бабушка, то она была бы такой, как сейчас на фото.

В комментариях на Елену обрушился шквал критики. Многие отметили, что такой крой рубашки, как на Владимире называется косоворотка, и является элементом российского народного костюма. 

Президент Украины, Владимир Зеленский на своей странице в Твиттере также поздравил всех с праздником, добавив фото с той же фотосъемки, что и его супруга. 

"Вышитая сорочка - наша гордость, наш символ и сокровище. Она - наша сила и идентичность. Она - одно из сердец Украины, которое никогда не перестанет биться. С Днем вышиванки" - подписал пост президент. 

На Владимира Зеленского обрушилась такая же "волна", как и на его супругу.

Ранее, "Телеграф" писал, что в День вышиванки, Владимир Зеленский назначил пресс-конференцию, но сам на нее пришел в костюме и простой белой рубашке. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Владимир Зеленский, День вышиванки, Елена Зеленская.
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