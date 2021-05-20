Владимир и Елена Зеленские второй год попадают в скандал из-за вышиванок

20 мая в 2021 году отмечается День вышиванки - национальной одежды украинцев.

Многие звезды украинского шоу-бизнеса и украинские политики уже покрасовались на своих страницах в соцсетях в вышитых нарядах и поздравили украинцев с праздником. И было бы странно, если бы президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская упустили этот день из виду.

На своей странице в Фейсбук супруга президента опубликовала милый снимок с мужем, на котором они предстали в вышиванках. А в подписи к посту Елена рассказала историю о своей бабушке Шуре, которую она часто вспоминает именно в этот день. А все потому, что она вышивала. К сожалению, не все ее работы сохранились, включая и вышитые сорочки, однако картинами своей бабушки первая леди похвасталась.

Также Зеленская отметила, что на Днепропетровщине, где она и ее муж родились, и где когда-то родилась ее баба Шура, традиционные черно-красные вышивки, а крой женской рубашки - особенный, с квадратным вырезом - каре. И уточнила, что если у нее была бы вышиванка, которую ей вышила ее бабушка, то она была бы такой, как сейчас на фото.

В комментариях на Елену обрушился шквал критики. Многие отметили, что такой крой рубашки, как на Владимире называется косоворотка, и является элементом российского народного костюма.

Президент Украины, Владимир Зеленский на своей странице в Твиттере также поздравил всех с праздником, добавив фото с той же фотосъемки, что и его супруга.

"Вышитая сорочка - наша гордость, наш символ и сокровище. Она - наша сила и идентичность. Она - одно из сердец Украины, которое никогда не перестанет биться. С Днем вышиванки" - подписал пост президент.

Вишита сорочка – наша гордість, наш символ і скарб. Вона – наша сила й ідентичність. Вона – одне з сердець України, яке ніколи не перестане битися. З Днем вишиванки! pic.twitter.com/8apKN5Bxzb

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 20, 2021

На Владимира Зеленского обрушилась такая же "волна", как и на его супругу.

Ранее, "Телеграф" писал, что в День вышиванки, Владимир Зеленский назначил пресс-конференцию, но сам на нее пришел в костюме и простой белой рубашке.