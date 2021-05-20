С Днем вышиванки! Украинские звезды и политики в честь праздника нарядились в вышитые наряды (фото)

Каждый год, вот уже 15 лет, третий четверг мая - это день национальной украинской одежды - день вышиванки. В 2021 году этот праздник выпал на 20 мая.

День вышиванки - это праздник, который популяризирует этничную украинскую одежду и национальные традиции. В этот день украинцы наряжаются в вышиванки/вышитые костюмы/платья.

Из-за карантина многие мероприятия, в том числе и посвященные дню вышиванки, отменены. Но это не помешало звездным украинцам нарядиться в национальный костюм, чтобы приобщиться к национальной идеи.

Кто из звезд украинского шоубиза и политиков примерил вышиванку 20 мая:

Юлия Тимошенко

Оксана Дмитриева

Александра Устинова

Елена Кондратюк

Руслан Стефанчук

Ярмак

Руслан Сеничкин и Людмила Барбир

Лидия Таран

Петр Порошенко

Марина Боржемская Лилия Ребрик

Ранее, "Телеграф" собрал подборку красивых поздравлений с Днем вышиванки, чтобы вы могли поздравить своих родных и близких.