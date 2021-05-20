С Днем вышиванки! Украинские звезды и политики в честь праздника нарядились в вышитые наряды (фото)

Каждый год, вот уже 15 лет, третий четверг мая - это день национальной украинской одежды - день вышиванки. В 2021 году этот праздник выпал на 20 мая.
День вышиванки - это праздник, который популяризирует этничную украинскую одежду и национальные традиции. В этот день украинцы наряжаются в вышиванки/вышитые костюмы/платья.
Из-за карантина многие мероприятия, в том числе и посвященные дню вышиванки, отменены. Но это не помешало звездным украинцам нарядиться в национальный костюм, чтобы приобщиться к национальной идеи.
Кто из звезд украинского шоубиза и политиков примерил вышиванку 20 мая:
Юлия Тимошенко
Оксана Дмитриева
Александра Устинова
Елена Кондратюк
Руслан Стефанчук
Ярмак
Руслан Сеничкин и Людмила Барбир
Лидия Таран
Петр Порошенко
Ранее, "Телеграф" собрал подборку красивых поздравлений с Днем вышиванки, чтобы вы могли поздравить своих родных и близких.