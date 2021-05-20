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С Днем вышиванки! Украинские звезды и политики в честь праздника нарядились в вышитые наряды (фото)

С Днем вышиванки! Украинские звезды и политики в честь праздника нарядились в вышитые наряды (фото)
12:25 Сегодня Телеграф

Каждый год, вот уже 15 лет, третий четверг мая - это день национальной украинской одежды - день вышиванки. В 2021 году этот праздник выпал на 20 мая. 

День вышиванки - это праздник, который популяризирует этничную украинскую одежду и национальные традиции. В этот день украинцы наряжаются в вышиванки/вышитые костюмы/платья.

Из-за карантина многие мероприятия, в том числе и посвященные дню вышиванки, отменены. Но это не помешало звездным украинцам нарядиться в национальный костюм, чтобы приобщиться к национальной идеи. 

Кто из звезд украинского шоубиза и политиков примерил вышиванку 20 мая:

  • Юлия Тимошенко

  • Оксана Дмитриева

  • Александра Устинова

  • Елена Кондратюк

  • Руслан Стефанчук

  • Ярмак

  • Руслан Сеничкин и Людмила Барбир

  • Лидия Таран

  • Петр Порошенко

  • Марина Боржемская

  • Лилия Ребрик

Ранее, "Телеграф" собрал подборку красивых поздравлений с Днем вышиванки, чтобы вы могли поздравить своих родных и близких.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Праздник, Вышиванка, Наряды, День вышиванки.
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