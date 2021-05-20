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Четверг, 20.05.2021
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С Днем вышиванки: красивые поздравления и открытки на украинском

С Днем вышиванки: красивые поздравления и открытки на украинском
Обновлено 07:34 Сегодня Телеграф

В третий четверг мая в Украине отмечается один из самых красивых праздников - праздник национальной украинской одежды День вышиванки. В 2021 году он выпал на 20 мая.

Цель этого праздника - популяризация среди молодежи и населения в целом украинских народных традиций. Поэтому в этот день украинцы заменяют повседневные рубашки/футболки/блузки на вышитые. Сейчас выбор вышиванок позволяет выбрать себе вещь по вкусу.

Праздник появился с инициативы студентки Черновицкого национального университета Леси Воронюк. Девушке очень понравилось, что некоторые с ее сокурсников и преподавателей приходят на пары в вышитой одежде. Она предложила выбрать один день, чтобы весь университет пришел на учебу/работу в вышиванках. Вскоре эта традиция перешла и на город, а после и на всю Украину, и даже за ее пределы. 

Вышиванка - это не просто вышитая рубашка, это украинская история и настоящий оберег, который, как раньше верили, защищает от зла.

"Телеграф" собрал подборку картинок и открыток на русском и украинском языках с этим праздником.

 

Ранее, "Телеграф" рассказывал все, что нужно знать о празднике национальной украинской одежды: как, в чем отмечать и традиции праздника.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Праздник, Поздравление, Картинки, Открытки, День вышиванки.
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