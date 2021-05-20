С Днем вышиванки: красивые поздравления и открытки на украинском

В третий четверг мая в Украине отмечается один из самых красивых праздников - праздник национальной украинской одежды День вышиванки. В 2021 году он выпал на 20 мая.

Цель этого праздника - популяризация среди молодежи и населения в целом украинских народных традиций. Поэтому в этот день украинцы заменяют повседневные рубашки/футболки/блузки на вышитые. Сейчас выбор вышиванок позволяет выбрать себе вещь по вкусу.

Праздник появился с инициативы студентки Черновицкого национального университета Леси Воронюк. Девушке очень понравилось, что некоторые с ее сокурсников и преподавателей приходят на пары в вышитой одежде. Она предложила выбрать один день, чтобы весь университет пришел на учебу/работу в вышиванках. Вскоре эта традиция перешла и на город, а после и на всю Украину, и даже за ее пределы.

Вышиванка - это не просто вышитая рубашка, это украинская история и настоящий оберег, который, как раньше верили, защищает от зла.

"Телеграф" собрал подборку картинок и открыток на русском и украинском языках с этим праздником.

Ранее, "Телеграф" рассказывал все, что нужно знать о празднике национальной украинской одежды: как, в чем отмечать и традиции праздника.