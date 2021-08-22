Нужны полномочия и люди: Зеленский хочет создать для жены отдельное ведомство

Владимир Зеленский объяснил, почему решил создать Офис первой леди.

Еще в июне 2021 года первая леди Украины сообщила, что хочет оставить после себя "след". Елена Зеленская хочет создать на базе Офиса президента Офис первой леди, который будет заниматься делами первой леди.

В своем интервью для канала "Интер" президент Украины Владимир Зеленский рассказал, для чего стране нужна эта структура. Владимир Олександрович считает, что быть первой леди — это тоже профессия, которая предполагает множество полномочий.

"Если есть желание, есть энергия, просто нужно предоставить все возможности, чтобы первая леди помогала и помогла людям Украины" — сказал президент.

Также Зеленский отметил, что на создание Офиса первой леди не будут тратиться государственные средства.

Сама же Елена Зеленская отметила, что для того, чтобы деятельность первой леди была полезной, несмотря на то, кто будет президентом, необходимо создать команду профессионалов при Офисе президента.

Ранее, "Телеграф" писал, что Елена Зеленская рассказала, как выбирает одежду для зарубежных визитов.