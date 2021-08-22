Потрібні повноваження і люди: Зеленський хоче створити для дружини окреме відомство

Володимир Зеленський пояснив, чому вирішив створити Офіс першої леді.

Ще в червні 2021 року перша леді України повідомила, що хоче залишити після себе "слід". Олена Зеленська хоче створити на базі Офісу президента Офіс першої леді, який буде займатися справами першої леді.

У своєму інтерв’ю для каналу " Інтер " президент України Володимир Зеленський розповів, для чого країні потрібна ця структура. Володимир Олександрович вважає, що бути першою леді — це теж професія, яка передбачає безліч повноважень.

"Якщо є бажання, є енергія, просто потрібно надати всі можливості, щоб перша леді допомагала і допомогла людям України" — сказав президент.

Також Зеленський зазначив, що на створення Офісу першої леді не будуть витрачатися державні кошти.

Сама ж Олена Зеленська зазначила, що для того, щоб діяльність першої леді була корисною, попри те, хто буде президентом, необхідно створити команду професіоналів при Офісі президента.

Раніше, "Телеграф" писав, що Олена Зеленська розповіла, як вибирає одяг для закордонних візитів.