"Такого не було навіть при Янику": Зеленська наробила переполоху у Львові
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Працівників деяких установ переконливо просять не визирати у вікна
Перша леді України Олена Зеленська у п’ятницю, 12 листопада, прибула у місто Львів, однак її приїзд накоїв немало шуму. Зокрема, представники поліції прийшли з попередженням про снайперів на дахах будинків.
Як повідомив місцевий журналіст Василь Терещук, у їх редакцію завітали співробітники поліції Львова і попередили, щоб люди не визирали у вікна через приїзд у місто Олени Зеленської — дружини президента України Володимира Зеленського.
"У звʼязку з цим на дахах сидять снайпери і вони будуть стріляти, якщо ми зігноруємо попередження. Такого не було навіть при Янику. Вітаємо пані Зеленську у Львові. Сподіваємося, що вона покине місто якнайшвидше", — написав Василь Терещук.
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