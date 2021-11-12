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"Такого не було навіть при Янику": Зеленська наробила переполоху у Львові

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Олена Зеленська Новина оновлена 12 листопада 2021, 12:21
Олена Зеленська

Працівників деяких установ переконливо просять не визирати у вікна

Перша леді України Олена Зеленська у п’ятницю, 12 листопада, прибула у місто Львів, однак її приїзд накоїв немало шуму. Зокрема, представники поліції прийшли з попередженням про снайперів на дахах будинків.

Як повідомив місцевий журналіст Василь Терещук, у їх редакцію завітали співробітники поліції Львова і попередили, щоб люди не визирали у вікна через приїзд у місто Олени Зеленської — дружини президента України Володимира Зеленського.

"У звʼязку з цим на дахах сидять снайпери і вони будуть стріляти, якщо ми зігноруємо попередження. Такого не було навіть при Янику. Вітаємо пані Зеленську у Львові. Сподіваємося, що вона покине місто якнайшвидше", — написав Василь Терещук.

Новина доповнюється…

Теги:
#Львів #Поліція #Снайпери #Олена Зеленська
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