Снайпери на дахах: що говорять у поліції та УДО про скандал із візитом Олени Зеленської до Львова

Хто порадив журналістам не підходити до вікон, щоб не провокувати снайперів – поки що невідомо

У п’ятницю, 12 листопада, на регіональний форум "Реформа системи шкільного харчування" до Львова прибула дружина президента України Володимира Зеленського, Олена Зеленська.

З цього приводу кількість працівників правоохоронних органів у місці перебування статусної особи була неабиякою. І це ще не все. Як на своїй Фейсбук-сторінці повідомив місцевий журналіст Василь Терещук, співробітники поліції навіть попередили працівників редакції, щоб ті не виглядали у вікна, бо "на дахах сидять снайпери й вони стрілятимуть". Таких суворих заходів, за його словами, не було навіть за часів горезвісного Януковича.

"Телеграф" вирішив уточнити, як чинитимуть правоохоронці у разі порушення львів’янами заборони. Керівник відділу комунікації місцевої поліції Світлана Добровольська не приховувала обурення: "Я навіть не хочу такий маразм коментувати! Але одразу скажу — це просто абсурд!".

Проте порадила уточнити заходи щодо охорони дружини президента в Управлінні державної охорони України (УДО).

У пресслужбі УДО України на питання "Телеграфа" про снайперів на львівських дахах відреагували зі сміхом.

Снайпери є, але на виняткових заходах

"Ми теж зараз розбиралися щодо цього допису у Фейсбуці – хто, куди заходив, про що попереджав. Наші співробітники такого не робили – 100%! Те, що там поліція ходила і всіх попереджала, що проводитиметься певний захід – так воно й було. І, можливо, хтось із поліціянтів неправильно висловився чи неправильно пояснив, а може його неправильно зрозуміли з приводу деяких моментів, пов’язаних із перебуванням першої леді».

Тут також уточнили, що охорона у дружини президента Володимира Зеленського здійснюється згідно із законом і це є загальновідомим фактом. "Але якихось посилених заходів безпеки там не проводилося, все, як завжди, нічого екстраординарного. Снайперів на дахах, звичайно, немає", — запевнили в УДО.

Пояснили, що такі заходи можуть вживати на деяких мегамасштабних подіях, як, наприклад, було на святкуванні Дня Незалежності України. "Але на поразку ні в кого точно не стріляють, не було такого за все існування української держави", — запевнили в УДО, припустивши, що могло мати місце якесь непорозуміння.

Як відомо, у травні журналісти помітили посилення кількості охорони президентського кортежу. Тоді під час візиту Володимира Зеленського до столичного КВЦ "Парковий" серед посилення було помічено і двох снайперів.

Зазначимо, що наприкінці вересня було скоєно замах на першого помічника президента Сергія Шефіра. Його машину розстріляли у лісі під Києвом. Сам Зеленський на той час перебував із візитом у США.