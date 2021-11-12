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Снайпери на дахах: що говорять у поліції та УДО про скандал із візитом Олени Зеленської до Львова

Автор
Ірина Левченко Ірина Левченко
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Олена Зеленська Новина оновлена 12 листопада 2021, 16:50
Олена Зеленська

Хто порадив журналістам не підходити до вікон, щоб не провокувати снайперів – поки що невідомо

У п’ятницю, 12 листопада, на регіональний форум "Реформа системи шкільного харчування" до Львова прибула дружина президента України Володимира Зеленського, Олена Зеленська.

З цього приводу кількість працівників правоохоронних органів у місці перебування статусної особи була неабиякою. І це ще не все. Як на своїй Фейсбук-сторінці повідомив місцевий журналіст Василь Терещук, співробітники поліції навіть попередили працівників редакції, щоб ті не виглядали у вікна, бо "на дахах сидять снайпери й вони стрілятимуть". Таких суворих заходів, за його словами, не було навіть за часів горезвісного Януковича.

"Телеграф" вирішив уточнити, як чинитимуть правоохоронці у разі порушення львів’янами заборони. Керівник відділу комунікації місцевої поліції Світлана Добровольська не приховувала обурення: "Я навіть не хочу такий маразм коментувати! Але одразу скажу — це просто абсурд!".

Проте порадила уточнити заходи щодо охорони дружини президента в Управлінні державної охорони України (УДО).

У пресслужбі УДО України на питання "Телеграфа" про снайперів на львівських дахах відреагували зі сміхом.

Снайпери є, але на виняткових заходах
Снайпери є, але на виняткових заходах

"Ми теж зараз розбиралися щодо цього допису у Фейсбуці – хто, куди заходив, про що попереджав. Наші співробітники такого не робили – 100%! Те, що там поліція ходила і всіх попереджала, що проводитиметься певний захід – так воно й було. І, можливо, хтось із поліціянтів неправильно висловився чи неправильно пояснив, а може його неправильно зрозуміли з приводу деяких моментів, пов’язаних із перебуванням першої леді».

Тут також уточнили, що охорона у дружини президента Володимира Зеленського здійснюється згідно із законом і це є загальновідомим фактом. "Але якихось посилених заходів безпеки там не проводилося, все, як завжди, нічого екстраординарного. Снайперів на дахах, звичайно, немає", — запевнили в УДО.

Пояснили, що такі заходи можуть вживати на деяких мегамасштабних подіях, як, наприклад, було на святкуванні Дня Незалежності України. "Але на поразку ні в кого точно не стріляють, не було такого за все існування української держави", — запевнили в УДО, припустивши, що могло мати місце якесь непорозуміння.

Як відомо, у травні журналісти помітили посилення кількості охорони президентського кортежу. Тоді під час візиту Володимира Зеленського до столичного КВЦ "Парковий" серед посилення було помічено і двох снайперів.

Зазначимо, що наприкінці вересня було скоєно замах на першого помічника президента Сергія Шефіра. Його машину розстріляли у лісі під Києвом. Сам Зеленський на той час перебував із візитом у США.

Теги:
#Львів #Заходи безпеки #Снайпери #Перша леді #Олена Зеленська
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