Охрану Зеленского усилили снайперами: новый кортеж президента попал на видео

Сегодня в киевском центре "Парковый" проходил форум "Украина 30", в котором принимал участие и президент Владимир Зеленский. Журналисты сняли на видео якобы новый кортеж гаранта и удивились усиленной охране: дескать, так Зеленского еще не сопровождали.

Как сообщает "Страна", кортеж Зеленского увеличился на несколько машин. Так, ранее президент ездил на седане Mercedes в сопровождении телохранителей на микроавтобусе. Теперь же, пишет СМИ, появился второй микроавтобус Mercedes с охраной. Причем, кортеж президента открывает госохрана на Volkswagen, а замыкает полицейский джип.

Среди защиты Зеленского сегодня - более двух десятков бойцов УГО, а также, как минимум, 7 личных бодигардов президента. Кроме того, позади колонны, где шел лидер государства, журналисты заметили двух снайперов с винтовками.

Напомним, на сегодняшнем форуме министр здравоохранения Максим Степанов отрапортовал президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, как будет проходить вакцинация от коронавируса через приложение "Дия".