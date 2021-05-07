В Офисе президента уточнили, в какую сумму обходится содержание госдачи Зеленского в Конча-Заспе

В Офисе президента прокомментировали публикацию "Телеграфа" о стоимости обслуживания Дома отдыха "Конча-Заспа", где проживает семья Владимира Зеленского.

Напомним, 6 мая наше издание опубликовало ответ Государственного управления делами (ГУД), в котором говорится о том, что содержание "Дома отдыха "Конча-Заспа" в прошлом году обошлось почти в 35 млн гривен, а в этом году эта сумма вырастет до почти 70 миллионов гривен.

Советник председателя ОП Михаил Подоляк (отвечает за информационную повестку, координирует работу со СМИ и генерирует ключевые месседжи власти) прокомментировал информацию, предоставленную ГУД.

"В ответ на информационный запрос ГУД предоставило отчет про общие расходы на содержание всех объектов (а это десятки зданий) на территории так называемого Дома отдыха "Конча-Заспа". Это значительная территория, на которой расположен не один объект", - говорит Подоляк.

На сайте Государственного управления делами указано: "Территория дома отдыха "Конча-Заспа" имеет площадь 134 гектара. Дом отдыха является государственным учреждением здравоохранения, который содержится за счет средств (...) Государственного бюджета Украины. На территории дома отдыха расположены 71 дачный дом (дом №29 имеет статус государственной дачи) и 4 пансионаты на 145 номеров".

"В целом расходы на функционирование Дома отдыха действительно составляют 34,2 миллиона гривен (2020). При этом за этот же год Дом отдыха за услуги предоставления помещений в аренду, предоставляемые этой структурой, и от дополнительной хозяйственной деятельности получил 31,2 миллиона гривен. Фактически, именно эти заработанные на аренде деньги и тратятся на содержание соответствующих объектов на территории Дома отдыха", - объясняет советник председателя ОП.

При этом он уточняет, что ключевой статьей расходов якобы является заработная плата работников Дома отдыха. Здесь стоит вспомнить расследование программы "Схемы", опубликованное еще летом прошлого года. Журналисты узнали, что перед тем, как на госдачу перебрался президент, ее отремонтировали. Сумма ремонта Дома номер 29 составляла чуть больше 300 тысяч гривен. Проводились ли еще какие-то строительные или ремонтные работы в течение года - пока информации нет.

"Операционные доходы (Дома отдыха "Конча-Заспа" - Авт.) практически идентичны операционным расходам. В 2021 году ожидается еще больше поступлений средств за услуги предоставления помещений в аренду и от дополнительной хозяйственной деятельности, а именно: 65,4 миллиона гривен. При этом именно на содержание территории Дома отдыха одного объекта - государственной дачи, где проживает президент, потрачено в 2020 году около 3 миллионов гривен. Ключевая статья расходов такая же, как и в целом в Доме отдыха, а именно: на заработную плату работников. В 2021 году предусмотрено сокращение расходов на этот объект: 2,8 миллиона гривен", - уточняет Михаил Подоляк.

Как известно, президента Владимира Зеленского впервые заметили у госдачи в Конча-Заспе в июле 2020 года. До этого он вместе с семьей проживал в селе Иванковичи под Киевом. Перед переездом на госдачу семейное имение Зеленского за 13,5 миллиона гривен приобрела жена заместителя руководителя фракции "Слуга народа" Юрия Киселя.