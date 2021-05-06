Содержание жилья Зеленского обходится украинцам в десятки миллионов гривен: эксклюзивный документ

В начале лета прошлого года президент Зеленский переехал жить в Конча-Заспу. Теперь он живет в Доме 29 - известном более как "дача Ющенко". Так его называют, потому что третий президент жил там за бюджетные средства лет и выехал оттуда только во время Революции Достоинства.

Фотографий дома почти не существует и неудивительно, что он вызывает много вопросов. Особенно, касаемо стоимости его содержания за счет каждого налогоплательщика. "Телеграф" обратился в Государственное управление делами (так называемый хозяйственный отдел Офиса президента - Авт.) и поставил следующие вопросы:

- Во сколько государству обошелся ремонт и содержание "Дома №29"?

- По каким тарифам оплачиваются коммунальные услуги?

- Сколько обслуживающего персонала работает на Государственной даче президента?

В результате мы получили ответ пока только на один из них - о сумме содержание за бюджетные средства.

В 2020 году украинцы заплатили почти 35 миллионов гривен за Дом 29. Можно сказать, что каждый скинулся почти по гривне на дачу для президента.

"На функционирование Дома отдыха "Конча-Заспа" Государственного управления делами в 2020 году использовано (кассовые расходы) 34 289,3 тыс. грн, в том числе за счет общего фонда государственного бюджета - 3617,7 тыс. грн, специального фонда государственного бюджета 30 671 6 тыс. грн (собственные поступления бюджетных учреждений)", - говорится в ГУД.

В 2021 эта сумма выросла почти вдвое и уже составляет почти 70 миллионов гривен. Следовательно, каждый украинец заплатил уже по 2 гривны.

"На 2021-й утверждены бюджетные ассигнования для обеспечения функционирования объектов Дома отдыха "Конча-Заспа" Государственного управления делами - 68 434,3 тыс. грн (общий фонд государственного бюджета - 3 029,7 тыс. грн, специальный фонд - 65 404 6 тыс. грн (собственные поступления бюджетных учреждений)", - добавили в ГУД.

На остальные вопросы мы еще ожидаем ответов, поскольку хозяйственное ведомство не имеет компетенции на них отвечать.

"Учитывая, что Государственное управление делами не является распорядителем информации по другим вопросам, затронутым в Вашем запросе, он, согласно части третьей статьи 22 Закона, направлен для рассмотрения по принадлежности в Дом отдыха "Конча-Заспа" Государственного управления делами", - резюмировали в ГУД.

Итак, отдаст ли действующий президент дома высокопоставленных "детям под лагеря", как это сделал его известный герой Василий Голобородько - вопрос сугубо риторический.