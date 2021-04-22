Большая парковка: где безопасно оставить авто в Киеве и как столица теряет на "серых схемах" десятки миллионов

В мире все чаще обсуждают проблемы урбанистики, в частности ситуацию с парковками и трафиком в больших городах. Ни для кого не секрет, что столица Украины ежедневно страдает от передозировки транспортом всех мастей. Киев занимает 7-е место в мире по плотности дорожного движения. И мало того, что столичные водители вынуждены иметь тело со сложным трафиком, им еще и ежедневно приходится сталкиваться с проблемой парковки. "Телеграф" решил разобраться, кто ответственен за эту ситуацию и что делать дальше.

Сколько в Киеве транспортных средств?

"В среднем за год каждый киевлянин тратит примерно 9 суток, стоя в пробках. Сегодня в Киеве официально зарегистрировано 1,2 миллиона автомобилей: 20% из которых - грузовики, а остальные - легковые автомобили. Проблема в том, что столица рассчитана всего на 300-400 тысяч машин. Дороги Киева перегружены в 3-4 раза", - такие данные в сентябре 2020-го предоставлял изданию "Цензор.НЕТ" тогдашний кандидат в мэры столицы Борислав Береза.

Сколько машин в Киеве на самом деле - никто не знает. Официальных подсчетов сейчас не ведут.

Сколько в Киеве парковок?

Официально Коммунальное предприятие "Киевтранспарксервис" признано единственным оператором по парковке транспортных средств. Так ответили нашему корреспонденту, который связался с центральным офисом КП. Такой статус за "Киевтранспарксервис" закрепил еще мэр Леонид Черновецкий.

В свою очередь условия налогов и сборов в столице не менялись с лета 2011 года.

Единственное, что изменилось за последние 10-14 лет - это приказ № Н-67 от Департамента транспортной инфраструктуры, который появился 25 марта 2021. А речь там идет о "Об утверждении перечня отведенных площадок для парковки транспортных средств на улицах и дорогах города Киева".

По состоянию на 20 апреля 2021 в Киеве официально есть 1043 площадки для парковки на 52 168 мест. Именно такую цифру указывает Департамент в ответе на наш запрос.

Если сравнить официальные данные с информацией Березы, то только от 4% до 17% от общего количества столичных авто имеют место для стоянки. Даже если взять самые оптимистичные показатели. Куда деваться остальным?

С прошлого года в столице активно начали эвакуировать неправильно припаркованные автомобили. Сначала это вызвало волну гнева среди водителей, однако со временем полосы общественного движения, газоны, островки безопасности действительно освободились от автомобилей, что позволило ускорить движение по улицам города.

Стоимость одноразовой услуги по эвакуации транспортного средства, по данным "Киевтранспарксервис", составляет 1270 грн.

Практически катастрофической остается ситуация с паркоматами. Десятки паркоматов, установленных в центре столицы, сначала не работали, а потом и вовсе были демонтированы.

По состоянию на 19 апреля в Киеве на улице Бассейной возле Бессарабской площади установили аж шесть автоматических устройств для контроля за парковкой. Эти устройства фиксируют нарушения правил остановки и стоянки с помощью камер и сенсоров, без участия инспекторов, что существенно ускоряет процесс обработки данных. Однако сколько таких автоматов будет установлено - пока неизвестно.

Как все исправить?

"Телеграф" побеседовал со специалистом по урбанистике, бывшим советником мэра Киева Виталия Кличко, председателем ОО "Офис трансформации" Максимом Бахматовым. По его словам, системы парковки в Киеве фактически не существует - она максимально неэффективна.

"Власть закрепила за КП "Киевтранспарксервис" 11000 выделенных мест для парковки на отведенных площадках. При этом в 2020 году КП осуществляло деятельность только на 3245 паркомест. А это значит, что больше 7500 паркомест, из которых КП должно было собирать средства, простаивали. Бюджет недополучал огромные средства", - говорит Бахматов.

Экс-советник Кличко отмечает, что коммунальное предприятие априори не может быть эффективным без четких KPI (Key Performance Indicators - Ключевые показатели эффективности - Авт.).

"Вместе с Офисом трансформации мы участвовали в запуске системы эвакуаторов в столице. И сейчас она реально работает: инспекция (город) штрафует, эвакуатор (частная фирма) забирает авто на штрафплощадку, МВД выдает авто владельцу. Так работает PPP (Public Private Partnership - публично-частное партнерство - Авт.), - рассказывает Максим Бахматов.

По его мнению, самой лишь эвакуацией проблему не решить. В Киеве просто не работает сама система, и это порождает возникновение целого ряда схем, на которых кто-то, вероятно, зарабатывает миллионы. Бахматов приводит самые распространенные из них:

- Места КП "Киевтранспарксервис" захватывают мошенники, с самого утра выставляют на паркоместо конусы (что запрещено ПДД) и сдают их киевлянам за наличные. Парковка по талону обходилось бы водителям дешевле, однако они продолжают платить неизвестным людям в жилетах (или без них);

- Рестораны и магазины блокируют паркоместа для своих клиентов. Иногда они просто нагло отделяют кусок дороги, иногда занимают паркоместа КП, покупая какую-то минимальное количество парковочных талонов. Таким образом они обеспечивают n-ное количество своих клиентов парковкой, а платят только за один талон, хотя, согласно закону, его действие распространяется только на одно транспортное средство (в талоне должен быть указан номер авто);

- Сборы за парковку в выходные дни. Мошенники фишками занимают места КП "Киевтранспарксервис" в выходные дни и собирают с них плату с водителей. И это несмотря на то, что парковка в выходные дни является бесплатной.

"Анализ этих схем показывает, что большинство водителей готовы платить за парковку, однако нет эффективной системы, которая позволила бы это делать. Автоматический контроль оплаты услуг парковки поможет системно изменить подход к этой услуге. Если человек один-два раза получит штраф за отсутствие оплаты парковки, то иной раз уже не будет платить мошенникам в жилетках, а найдет способ оплатить. Например, в Варшаве по городу ездит специальный автомобиль, который автоматически контролирует оплату парковки. За день оно проверяет около 10 тысяч машин и выписывает более 600 штрафов. Никакие "контролеры" сделать это вручную никогда не смогут", - утверждает наш собеседник.

По информации Бахматова, в 2020 году "Киевтранспарксервис" реализовал 24 тысячи парковочных талонов на сумму 13,1 миллиона гривен. Причем большинство - продажа талонов коммунальным предприятиям, ресторанам и другим организациям.

В то же время расчеты Офиса трансформации показывают, что даже с минимальной выручкой с одного паркоместа в размере 30 гривен в день город мог бы получать более 80 млн гривен ежегодно.

Большое интервью с Максимом Бахматовым о транспортных проблемах столицы и не только читайте в ближайшие дни.