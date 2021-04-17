Новый закон позволит дешево растаможить "евробляхи", но есть и подводные камни (инфографика)

Верховная Рада на пленарном заседании проголосовала во втором чтении законопроект №4643-д, который установил льготы по растаможке "евроблях". "За" проголосовали 235 депутатов.

У владельцев автомобилей на еврономерах теперь есть 6 месяцев, чтобы успеть растаможить свои авто и не платить за это сумасшедшие штрафы. Дальше расчет будет вестись по формуле и для авто иностранной регистрации условия изменятся.

"Телеграф" обратился к главе ОО "Авто Евро Сила" Александру Чернявскому. Его организация выступает за доступную растаможку и защиту собственников автомобилей на европейских номерах от неправомерных действий таможни и полиции. Чернявский любезно согласился разъяснить, в чем плюсы минусы и подводные камни принятого законопроекта.

Плюсы

"Таким образом депутаты пытаются снять социальную напряженность в виде взысканий, которые должны были заплатить около миллиона семей-владельцев авто на еврономерах. А это по 170 тысяч гривен. Теперь просто появилась возможность эти автомобили растаможить. Позитив в защите от штрафов - есть полгода на растаможку. На этом все прелести заканчиваются", - говорит Александр.

Сумма акцизного сбора определяется следующей формулой: Ставка базовая + Vе + Fе = Ставка.

Сложнее всего тут высчитать показатель Vе. Он равен объему двигателя, умноженному на коэффициент:

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя – ДВС до 2000 куб. см (включительно);

0,2 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя – ДВС до 2001-3000 куб. см;

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя – ДВС до 3001-4000 куб. см;

0,35 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя – ДВС до 4001-5000 куб. см;

0,5 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя – ДВС до более 5000 куб. см.

Базовая ставка же рассчитывается исходя из возраста машины.

Также владелец платит добровольный взнос в размере 8,5 тысяч гривен и уплачивает НДС в размере 20% от ставки.

ПРИМЕР: Растаможка бензинового Volkswagen Passat 2012 года с объемом двигателя 1800 куб.см. на таможне будет рассчитана по формуле: 0+1800*0.25+0=450 евро. НДС обойдется в 450*20% = 90 евро. И плюс добровольный взнос 250 евро. Итого: 9-летний Passat обойдется в 790 евро. По "старым" правилам растаможка обошлась бы не менее, чем в 2 тысячи евро.

"Калькулятор, чтобы просчитать эту формулу, есть на нашем сайте. Она зависит от года выпуска автомобиля, его типа топлива, объема двигателя. Таким образом, введя все эти данные человек может посчитать сумму всех таможенных платежей. Например, наша растаможка включает в себя договор купли-продажи. Человек говорит: "Я купил это авто за 2 тысячи долларов". Таможня не верит и говорит, что такая машина стоит 3. И вот тут достается документ, которому раньше таможенники могли не поверить. Сейчас платеж по растаможке для всех, кто на евробляхах, един - около 1 тысячи долларов. Не важно, сколько стоит ваше авто", - добавляет Александр Чернявский.

Минусы

Закон не действует на машины, которые не подпадают под стандарт "Евро-2" и на авто ввезенные в Украину после 31 декабря 2020 года. Транспортные средства старше 5 лет и/или вместимостью 10 и более человек, мотоциклы, мопеды и велосипеды также не находятся в данной юрисдикции.

"Стандарты "Евро" вводились в ЕС в разные годы под разными номерами. Они отвечают за минимальные выбросы в атмосферу. Производители машин должны за этим следить. С каждым годом стандарты повышаются. В 1994 - 1997 годах ввели стандарт "Евро-3". До этого был "Евро-2". В автомобилях уже были инжекторы, а до этого были карбюраторы. Благодаря этому уменьшилось загрязнение окружающей среды. Так вот, в паспорте всегда пишется этот стандарт. Все, кто не подходит под "Евро-2", не попадают под растаможку", - объясняет глава "Авто Евро Сила".

Подводные камни

Пока он только один и очень несправедливый. Народные избранники в очередной раз не послушали свой народ.

"Подводный камень этого закона в том, что люди просили закон для всех - убрать акциз и сделать одну справедливую систему. Депутаты пошли своим путем и заявили обществу о том, что решили вопросы только для автомобилей на еврономерах, которые заехали до 2021 года", - поясняет Чернявский, указывая, что даже в среднесрочной перспективе ситуация не решилась. То есть закон поможет растаможить автомобили, которые ранее заехали в Украину на еврономерах, однако система дорогого ввоза импортных авто в Украину не изменилась.