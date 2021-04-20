Что будет с курсом гривны из-за обострения на границе с РФ - мнения экспертов (инфографика)

В связи с событиями на границе с РФ и сосредоточием их войск начал падать рубль. Конфликт пока находится на мертвой точке, а вот деньги нет. В массах растет напряжение и возникает вопрос - что будет с долларом и национальной валютой.

“Телеграф” обратился к трем разным экспертам с вопросами - что будет с гривной в ближайшее время и действительно ли мы сильно зависим финансово от России.

Взаимоотношения между рублем и гривной косвенные

Аналитик финансовой группы “Альпари” Максим Пархоменко говорит, что курс гривны совсем не зависит от РФ. Более того, экспорт-импорт между нашими странами уже не самый высокий. Мы только закупаем у России нефть и газ для производственных нужд:

“Валютный рынок продолжает тревожно смотреть на ситуацию на востоке страны. Хоть и сильного снижения гривны пока нет, тренд на укрепления доллара начинает развивать более активно. Небольшое ослабления напряжения на прошлой недели позволили крусу снизиться до 27.91 гривны за доллар. Но несмотря на это проблема не была решена, что и давит на курс гривны.

Обострения ситуации на востоке давит на рынок, но не формирует паники. Основная сложность возникает при размещении ОВГЗ (Облигации внутреннего государственного займа Украины - ред.). Негативный фон не позволяет Минфину проводить аукционны и занимать деньги на рынке. Чтобы привлекать инвесторов, Минфину нужно предлагать более высокие на аукционах по размещению ОВГЗ. Минфин на это не идет. За счет этого снижается приток средств в наши бумаги, а в след за ним и спрос на гривну”.

Приблизительно такого же мнения придерживается финансовый аналитик Алексей Кущ. Он говорит о том, что РФ конкурирует сейчас на нескольких рынках. Однако у России сейчас есть возможность занижать цены:

“Взаимоотношения между рублем и гривной косвенные. Появляется эта взаимозависимость от того, что Украина конкурирует с Россией на нескольких сырьевых рынках. В частности, зерно, металл. РФ может продавать свой экспорт немного дешевле и за счет этого захватывать рынки.

Примерно такая же ситуация происходит, когда аргентинское песо девальвирует, то аргентинские экспортеры кукурузы и подсолнечника получают некоторые преимущество в сравнении с украинскими.

Поэтому, косвенное воздействие на гривну будет. Такая общая напряженность и истеричность на рынках приведет к тому, что нерезиденты, которые у нас в стране есть, перестанут вкладываться на финансовых рынках. Да, Украина и РФ не связаны между собою, но они с точки зрения участников торгов, они все равно рассматриваются как соседние рынки развивающихся стран Восточной Европы и Средней Азии”.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса говорит, что курс гривны зависит от уровня дислокации и рассматривает три вероятных сценария:

“Курс гривны не зависит от курса рубля. Но на и курс гривны и на курс рубля могут влиять одинаковые факторы, как то эскалация военных действий. Если россия продолжит эскалацию, то мы увидим давление на гривну. В зависимости от ее степени будет давление на нашу валюту.

Первый вариант: они ничего не делают, сидят, как и раньше и проводят свои учения. Гривна стабильна. Они бомбят Киев - будет девальвация и курс точно будет не 28 грн за доллар. Перекрытие Азовского моря или высадка войск в Мариуполе, тоже скажется на курсе нашей валюты”.

Курс останется прежним

Несмотря на слухи, которые разгоняет российская пропаганда, что “Запад закрутил им краны”, рубль не падает стремительно вниз. Гривне также пока ничего особо не грозит. Так считают наши эксперты. Алексей Кущ говорит, что до ситуации 2014 не дойдет:

“И сейчас ситуация с рублем не настолько драматична как кажется. Она могла бы быть жестче, если бы мы сейчас находились в ситуации 2014 года. Сейчас российская экономика адаптировалась под западные санкции. Они уже создали мощные амортизационные механизмы погашения”.

Сергей Фурса также говорит о стабильности национальной валюты:

“Мой прогноз - курс останется прежним, 28 гривен весь год. Мы не думаем, зайдут они или нет, так как это не наша компетенция”.

Не паниковать призывает Максим Пархоменко и прогнозирует небольшое падение гривны:

“Несмотря на весь негатив на рынке нет паники, особого спроса на доллар со стороны компаний и населения нет. Это не разгоняет курс доллара. И позволяет ему торговаться возле отметки в 28.00. При снижении градуса напряжения или стабилизации ситуации курс имеет шансы для снижения до 27.90, при сохранении текущей ситуации гривна закроет неделю на уровне в 28.05. А в течение недели может вырасти до 28.15 гривен за доллар”.

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