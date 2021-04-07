Откуда у депутата горсовета биткоинов на миллиард долларов, - объясняет эксперт по криптовалюте

Топ-новостью уходящего дня стала декларация депутата Днепровского городского совета Вячеслава Мишалова. Он "показал" в своей декларации 18 тысяч биткоинов. Такая сумма по курсу криптовалюты эквивалентна 1 миллиарду долларов США или же почти 28 миллиардов гривен. Данные о состоянии чиновников в криптовалюте появились в аналитике по криптовалюте украинского сервиса Опендатабот.

Оказалось, что новые деньги страшно популярны среди украинских государственных деятелей. Сразу же после публикации на Telegram-канале "Криптохомяки" появился комментарий к новой аналитике по украинским чиновникам, которые владеют криптой.

"Украинские депутаты задекларировали 2.6 миллиардов долларов в крипте, пока у брата судьи Вовка изымали наличные 3,7 миллиона долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и зачем-то 100 шекелей. Вот и все, что вы должны знать о преимуществах дижитализации, а не вот эти ваши "Дія City". Будь умным, народный избранник! Храни хабарь в наших Бетховенах, а не в грязных бумажках. Монеты не изымут, еще и декларировать можно (как оказалось)", - говорится в публикации "Криптохомяков".

"Телеграф" обратился к владельцу Telegram-канала и по совместительству одному из главных специалистов по криптовалюте в Украине Андрею Великому с просьбой прокомментировать ситуацию. Как обычный чиновник нестоличного горсовета может стать миллиардеров в системе блокчейна (непрерывная последовательная цепь из блоков, которая содержит информацию). Мы задали Великому несколько вопросов:

Что делать, если на рынке криптовалюты появляется новая фигура и заявляет, что у него много биткоинов?

Я не готов говорить про конкретные персоналии, просто приведу пример. На рынок приходит новый человек, который хочет продать крупную сумму в биткоинах и говорит, что у него биткоинов на сотни миллионов долларов. Мы, участники рынка видели много таких людей с подобными заявлениями, которые заканчивались ничем.

Поэтому, люди просят сделать процедуру Сатоши-теста. Человека, у которого якобы много биткоинов, просят перевести на определенный кошелек 1 сатоши (0.00000001 биткоина) с того самого кошелька, на котором у него лежат биткоины сотни миллионов. Таким образом мы получаем подтверждение того, что эта сумма у него есть и видим возраст кошелька, когда он был создан. (Система блокчейн позволяет видеть сколько биткоинов на счету у другого человека после того, как два кошелька вступают в финансовое взаимодействие - Авт.). Сатоши-тест - стандартная формальная процедура при обмене большой суммы.

Допустим, у человека правда есть такие деньги. Он подтверждает кошелек и наличие на нем суммы. Следующий шаг - это посмотреть, откуда у него взялась данная крипта. Специфика блокчейна состоит в том, что мы можем отследить входящие транзакции на его кошелек.

Например, человек говорит: "Я намайнил биток (биткоин - Авт.) в 2010 году, когда он ничего не стоил". Окей, но мы всегда можем посмотреть, когда к нему реально зашли битки. И, если биткоины зашли человеку не в 2010, а в 2021, его история начинает сыпаться.

Все чиновники рассказывают одну и ту же сказку: "Мы купили биткоин, когда он ничего не стоил. А сейчас он вырос и мы все теперь миллионеры - вот наши доходы".

Вероятность того, что вся эта украинская олигархическо-депутатская тусовка действительно была среди первопроходцев биткоина и все эти годы сидела в уголке и только сейчас решила выйти на свет и показать монеты, близка к нулю. Или у них нет битков или они купили их не за те деньги, которые декларируют.

А если они додумались поставить "фабрики майнинга" (получение новых структур для криптовалютных платформ путем сложных вычислений. - Авт.)?

Хороший вопрос. Майнинг приносит деньги на ежедневной основе. Давайте смотреть заходы на их кошелек. Давайте увидим, что им каждый день заходило по 10 биткоинов, пока у них на адресе не стала 1000 биткоинов. А потом зададим вопросы: за какие деньги чиновники купили это оборудование? Как оно ввезено в страну?

Скажут, что подарили...

Оборудование для того, чтобы намайнить 100 миллионов долларов в биткоине будет стоить приблизительно от 50 до 100 миллионов долларов. Это колоссальное количество живых денег, вложенных в оборудование, которое в Украину никто официально не завозил.

И второй момент - для того, чтобы намайнить битка на 100 миллионов долларов, нужны Мегаватты электроэнергии. Еще вопрос - по какому тарифу человек ее оплачивал?

А если это видеокарты (специальные модели используют для заработка биткоина), а не специальное оборудование?

Тогда это 2015-2016 года. Тогда только изобрели такой способ майнинга. И этот факт опровергает то, что чиновники стояли у истоков появления биткоина (2009 год - Авт.). И можно сразу начать расследование, сколько стоил тогда биток, сколько стоил эфир (Ethereum - еще одна криптовалюта - Авт.).

Как можно задекларировать криптовалюту?

Человек, который декларирует криптовалюту, скорее всего ее просто не имеет и никогда в жизни не видел. Поэтому, данная история - это фикция. Просто, закон про цифровые активы еще не вступил в силу.

С тем же успехом чиновники могли написать - у нас 100 миллионов долларов налом. Но, тогда их все спросят, где вы их взяли? Поэтому нужно подтвердить свой кошелек сатоши-тестом.

Вместо резюме. Прямая речь от Андрея Великого:

Пока мы просто задаем вопросы, на которые пока не получили ответов. Мы не говорим, что чиновники нам врут. Но хотим, чтобы они сказали, где взяли битки, как их получили, в каком году? И просим подтвердить адрес, который покажет всю эту информацию. Блокчейн - это открытая книга сети интернет.

Вдруг кто-то из украинских чиновников - близкий друг Сатоши Накамото (создатель биткоина, которого никто никогда не видел. Его личность нигде не подтверждена - Авт.) или ему их подарили очень давно - пусть покажет.

Если на кошельке нет такой суммы денег, то его декларация фальшивая. А если она там есть, то откуда.