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Биткоин может развалить финансовую систему Украины, обесценив гривну, - эксперт

Биткоин может развалить финансовую систему Украины, обесценив гривну, - эксперт
15:05 Сегодня Телеграф

Тема криптовалюты Bitcoin продолжает будоражить мир. Если 1 декабря 2020 года один биткоин стоил около 19 тыс. долл., то на этой неделе самая популярная криптовалюта побила очередной рекорд, поднявшись до 48 тысяч долларов. Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин рассказал "Телеграфу", что происходит с "битком" и чего ожидать далее.

"Стоимость биткоина взлетела от того, что компания Tesla Илона Маска пообещала инвестировать в криптовалюту 1,5 млрд долларов. Также в Tesla заявили, что рассчитывают применять биткоин в качестве формы оплаты свою продукцию. То есть, одна из крупнейших компаний повышает легитимность этой криптовалюты", – поясняет Анатолий Амелин.

При этом он отмечает, что биткоин – валюта, не имеющая регулятора. Ее курс зависит исключительно от спроса и предложения на данный инструмент.

"Это не хороший инструмент для сбережений. Но хороший – для транзакций в обход центробанков, – подчеркивает эксперт. – Фактически же речь о пузырях, которые надуваются на финансовых рынках. И любые негативные процессы на этих рынках (дефолты, банкротства) приведут к сдуванию криптовалютных пузырей".

По мнению Анатолия Амелина, Украине вряд ли стоит легализовать криптовалюту. По его словам, есть риски для нашей финансовой системы.

"Спрос на национальную валюту может упасть, – поясняет эксперт. – Она обесценится, а вместе с ней упадет и легитимность многих государственных институтов".

Отметим, что на данный момент 1 биткоин стоит 45 860 долларов США или 1 273 253 гривны.

Ранее аналитик Alpari (Альпари) Максим Пархоменко рассказывал "Телеграфу", можно ли заработать на криптовалюте, и почему сейчас Bitcoin бьет рекорды.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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