Bitcoin обновил рекорд: сколько стоит самая популярная криптовалюта

Криптовалюта Bitcoin, которая за прошедшие сутки прилично выросла в цене, снова побила рекорд, поднявшись до 48 тысяч долларов за единицу валюты.

Об этом сообщает онлайн-биржа Coindesk, где указывается, что за последние сутки криптовалюта стоила 47,745 тысяч долларов.

Рост криптовалюты составил за 24 часа 22,77%.

Стоит отметить, что криптовалюты набирают обороты у все большего числа основных инвесторов, при этом общая рыночная стоимость всех криптовалют впервые в январе превысила 1 триллион долларов.

Как сообщалось, ранее инвестор Билл Миллер дал прогноз на курс Bitcoin. Кроме того, как рассказывал "Телеграф" аналитик Alpari (Альпари) Максим Пархоменко, основной причиной роста Bitcoin до исторического рекорда являются спекуляции.