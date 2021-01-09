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Эксперт дал неожиданный прогноз по скачущему курсу Bitcoin

Эксперт дал неожиданный прогноз по скачущему курсу Bitcoin
Обновлено 10:54 Сегодня Телеграф

Криптовалюта Bitcoin, которая буквально недавно в очередной раз обновила свой исторический максимум, снова установила рекорд своей стоимости  и в четверг, 7 января, достигла отметки 38,3 тысячи долларов, а позже и 40 тысяч долларов США (около 1,131 миллиона гривен), будет продолжать расти в цене.

В этом уверен эксперт Билл Миллер, заявивший об этом в комментарии CNBC.

"Я думаю, что биткойн ... вероятно, должен вырасти от 50% до 100% отсюда в следующие 12-18 месяцев", - сказал он.

По его словам, владельцы Bitcoin могут не переживать о своих вложениях в криптовалюту, поскольку "чем выше он идет, тем менее рискованным становится".

"Общее предложение биткойнов растет менее чем на 2% в год, и по цене, очевидно, что спрос растет намного, намного быстрее, чем предложение. Пока это будет достигнуто, биткойн, вероятно, будет расти и, возможно, значительно выше", - добавил Миллер.

Как сообщал "Телеграф", ранее эксперты озвучили прогноз, как изменится курс гривны в 2021 году.

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Все по теме:

Прогнозы, Bitcoin, Биткоин, Курс Bitcoin.

Автор:

Телеграф
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