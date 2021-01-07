Bitcoin рекордно подскочил и снова рухнул вниз за один вечер

Криптовалюта Bitcoin продолжает устанавливать рекорды стоимости. Так в четверг, 7 января, "биток" преодолел еще одну знаковую отметку в 40 тысяч долларов США (около 1,131 миллиона гривен).

По данным Coindesk, на суточном максимуме Bitcoin торговался по $40,324.01 (1 140 319,45 грн).

Впрочем, закрепиться на этих позициях ему не удалось и уже по состоянию на 21:00 по Киеву его цена откатилась к $37,911.27 (1 072 089,77 грн).

К стремительному росту криптовалюта перешла в ноябре 2020 года, тогда она торговалась на уровне около 14 тысяч долларов (398,6 тысяч гривен).

Сейчас топ-10 цифровых валют по рыночной капитализации выглядит следующим образом:

Биткоин на сегодняшний день является крупнейшей криптовалютой по рыночной капитализации и количеству данных, хранящихся в его цепочке блоков. Во многом его рост или падение "определяет погоду" на криптовалютном рынке.