Доллар упал, зато Bitcoin побил очередной рекорд: что происходит на валютном рынке в Украине

Криптовалюта Bitcoin, которая буквально недавно в очередной раз обновила свой исторический максимум, снова установила рекорд своей стоимости и в четверг, 7 января, достигла отметки 38,3 тысячи долларов.

Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

То есть на данный момент стоимость одного биткоина составляет больше миллиона гривен.

Стоимость биткоина резко пошла вверх, когда в Вашингтоне после многотысячного митинга сторонников президента Дональда Трампа протестующие двинулись на штурм Капитолия, чтобы помешать формальному утверждению результатов выборов.

Отметим, что по данным аналитиков, "владельцы больших состояний в Bitcoin потеряли интерес к их продаже, все меньше таких инвесторов размещают свои цифровые активы на криптобиржах, поэтому рост цены Bitcoin имеет большие шансы продолжится".

Чо касается доллара и евро, то согласно курсам валют, установленным НБУ на 7-11 января, евро после Рождества вырастет, а вот доллар продолжит дешеветь. Так, за один доллар предстоит отдать 28, 28 гривен (минус 12 копеек с единицы валюты), а за один евро 34,90 гривен (плюс 6 копеек).

Как сообщал "Телеграф", ранее эксперты озвучили прогноз, как изменится курс гривны в 2021 году.