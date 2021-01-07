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Доллар упал, зато Bitcoin побил очередной рекорд: что происходит на валютном рынке в Украине

Доллар упал, зато Bitcoin побил очередной рекорд: что происходит на валютном рынке в Украине
16:35 Сегодня Телеграф

Криптовалюта Bitcoin, которая буквально недавно в очередной раз обновила свой исторический максимум, снова установила рекорд своей стоимости  и в четверг, 7 января, достигла отметки 38,3 тысячи долларов.

Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

Биткоин

То есть на данный момент стоимость одного биткоина составляет больше миллиона гривен.

Биткоин

Стоимость биткоина резко пошла вверх, когда в Вашингтоне после многотысячного митинга сторонников президента Дональда Трампа протестующие двинулись на штурм Капитолия, чтобы помешать формальному утверждению результатов выборов.

Отметим, что по данным аналитиков, "владельцы больших состояний в Bitcoin потеряли интерес к их продаже, все меньше таких инвесторов размещают свои цифровые активы на криптобиржах, поэтому рост цены Bitcoin имеет большие шансы продолжится".

Чо касается доллара и евро, то согласно курсам валют, установленным НБУ на 7-11 января, евро после Рождества вырастет, а вот доллар продолжит дешеветь. Так, за один доллар предстоит отдать 28, 28 гривен (минус 12 копеек с единицы валюты), а за один евро 34,90 гривен (плюс 6 копеек).

Курсы валют

Как сообщал "Телеграф", ранее эксперты озвучили прогноз, как изменится курс гривны в 2021 году.

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Все по теме:

Доллары, Курс доллара, Bitcoin.

Автор:

Телеграф
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