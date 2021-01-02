В новый год с новым рекордом: Bitcoin пробил очередную отметку

Стоимость криптовалюты Bitcoin в очередной раз обновила свой исторический максимум, пробив отметку в 30 000 долларов США.

Согласно данным Coindesk, на суточном максимуме 2 января стоимость Биткоина достигла $30 850,15 (878 465,73 гривен).

К стремительному росту криптовалюта перешла в ноябре 2020 года, тогда она торговалась на уровне около 14 тысяч долларов (398,6 тысяч гривен)

Ниже показана стоимость десяти крупнейших по капитализации криптовалют по состоянию на 15:00 по Киевскому времени.

Биткоин был первой криптовалютой, которая успешно записывала транзакции в безопасной децентрализованной сети на основе блокчейна.

Запущенный в начале 2009 года человеком под псевдонимом Сатоши Накамото, Биткоин является крупнейшей криптовалютой по рыночной капитализации и количеству данных, хранящихся в его цепочке блоков.

Напомним. в Украине с 1 января повысили минимальную зарплату.