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Биткоин покорил новую вершину: за "биток" дают уже $55 тысяч

Биткоин покорил новую вершину: за "биток" дают уже $55 тысяч
Обновлено 22:00 Сегодня Телеграф Delo.UA

Криптовалюта биткоин (Bitcoin), недавно преодолевшая психологическую отметку в $50тыс., продолжает брать одну ценовую вершину за другой, и по состоянию на вечер пятницы, 19 февраля, "пробила" отметку в $55тыс. (около 1млн 392тыс. грн).

Об этом свидетельствуют данные онлайн-биржи Coindesk.

 Биток_55тыс.

Согласно данным биржи, за сутки "биток" прибавил в цене более 5%, а  на пике стоил $55,707тыс. (или около 1млн 551тыс. грн).

Взяв очередную вершину по цене, капитализация биткоина вновь преодолела порог в триллион долларов.

Почти так же плох, как и бумажные деньги: Маск объяснил, зачем Tesla инвестировала в биткоины

На долю биткоинов приходится около 65,22% всего глобального рынка криптовалют. В то же время к стремительному росту Bitcoin перешел в ноябре 2020 года, тогда цена на него была на уровне около 14 тысяч долларов (398,6 тысяч гривен).

Как сообщалось, 8 февраля основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что Tesla инвестировала в Bitcoin 1,5 миллиарда долларов, что привело к взрывному росту стоимости криптовалюты.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Рекорд, Цена, Стоимость, Bitcoin, Биткоин.
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